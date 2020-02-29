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Канадцы создали технологию, которая позволяет на 100% перерабатывать Li-ion батареи

29.02.2020
Канадцы создали технологию, которая позволяет на 100% перерабатывать Li-ion батареи

Канадская компания Li-Cycle утверждает, что её новый двухэтапный процесс переработки литий-ионных батарей позволяет извлекать 80%-100% содержащихся в них материалов.

Компания отмечает, что большинство других предприятий, специализирующихся на ресайклинге li-ion батарей, используют процессы, основанные на пирометаллургии, т.е. плавлении компонентов, что в итоге даёт 30% — 40% извлечения материалов.

Двухфазный процесс Li-Cycle на первом этапе включает в себя «механическое уменьшение размера», то есть измельчение батарей. Для данного процесса не требуется разрядка аккумуляторов, что снижает трудозатраты и операционные расходы.

Второй шаг в переработке — процесс гидрометаллургии, «мокрой химии». Из измельчённого металла здесь извлекаются ценные компоненты, такие как карбонат лития, литий, кобальт, медь, алюминий, графит, железо, если речь идёт о железо-фосфатных аккумуляторах.

Компания схематически изображает процесс следующим образом:

Канадцы создали технологию, которая позволяет на 100% перерабатывать Li-ion батареи

На сегодняшний день Li-Cycle завершила три программы исследований и разработок / рабочих процессов физической проверки. В настоящее время компания эксплуатирует интегрированный демонстрационный завод и находится на продвинутой стадии разработки коммерческой фабрики.

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Технология Li-Cycle подходит для всех вариантов литий-ионных аккумуляторов и позволяет безопасно извлекать для повторного использования материалы, содержащиеся в литий-ионных аккумуляторах без образования отходов, требующих захоронения на полигонах, отмечает компания.

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