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КАМАЗ представил прототипы беспилотных электробусов проекта ШАТЛ

21.04.2020
КАМАЗ представил прототипы беспилотных электробусов проекта ШАТЛ

ПАО «КАМАЗ» представило прототипы беспилотных электробусов проекта ШАТЛ. Серийное производство модели будет налажено к 2021-2022 годам.

Прототип беспилотного автобуса ШАТЛ создавался в партнёрстве с «МегаФоном» и ФГУП «НАМИ». Транспортное средство КАМАЗ-1221 «ШАТЛ.» (Широко Адаптивная Транспортная Логистика) категории М2 предназначено для передвижения по дорогам с твёрдым покрытием с использованием данных цифровых карт, систем навигации и органов технического зрения.

КАМАЗ представил прототипы беспилотных электробусов проекта ШАТЛ

Традиционных органов управления для водителя в ШАТЛе нет. Электробус использует данные цифровых карт, систем навигации и органов технического зрения для передвижения по дорогам с твердым покрытием.

В основе конструкции – несущая алюминиевая рама, на которую установлен корпус из композитных материалов. Такая концепция позволит создавать на этом шасси легкие грузовички с автономным управлением и даже спецавтомобили.

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В ходе презентации 12-местный прототип смог самостоятельно преодолеть маршрут длиной 650 метров. Демонстрационную скорость транспортного средства ограничили 10 км/ч.

КАМАЗ представил прототипы беспилотных электробусов проекта ШАТЛ

Для самостоятельного движения беспилотный ШАТЛ обменивается данными в онлайн-режиме по сети 5G с сервером «КАМАЗа». Все параметры движения и режимы работы узлов и агрегатов электробуса постоянно отслеживаются.

Автомобиль самостоятельно делает остановки для посадки и высадки пассажиров на остановочных пунктах, определённых службой движения и выбираемых пользователями из предложенного перечня на маршруте.

Пассажиры ШАТЛа могут самостоятельно управлять системой открывания дверей, системой выбора остановочного пункта для высадки, остановкой по требованию, аварийной остановкой, вызовом помощи и ручным открыванием дверей.

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Заместитель генерального директора по стратегическому развитию «НАМИ» Алексей Гогиенко заверил, что «эта технология за рамкой 2020 года станет серийной», а заместитель генерального директора «КАМАЗа» по развитию Ирек Гумеров добавил, что серийное производство беспилотных автомобилей предприятие начнёт в 2021-2022 годах.

 

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