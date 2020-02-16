«Калашников» разработал конкурента Tesla, электрический суперкар с кузовом от Иж-Комби

Концерн «Калашников» заявил о намерении выпустить электрический суперкар, техническая «начинка» для него уже тестируется. На форуме «Армия-2018» в Кубинке концерн показал опытный образец шасси электросуперкара с кузовом от Иж-21252 «Комби» 1970-х годов. Это пока демонстрация разрабатываемых технологий, а не прототип. Шасси присвоили индекс CV-1, у будущего серийного суперкара предполагается другой кузов.

В электрической установке реализовано несколько оригинальных систем, разработанных «Калашниковым». В их числе — быстродействующая система модульного управления элементами питания, позволяющая достигать 2000А (в перспективе 3000А) с контролем элементов в режиме реального времени и контролем заряда и преразряда. Кроме того, CV-1 обладает системой оптимальной балансировки элементов с учетом малейшей разницы в характеристиках каждого.

Батарея электрического суперкара запитывает революционный инвертор, с габаритами 50х50х100 см и массой в 50 кг, и позволяет развивать мощности до 1.2 МВт полезной нагрузки. Емкость батареи — 90 кВт/ч.

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Состояние бортовых систем регулируется общим бортовым вычислителем, который позволяет отслеживать состояние двигателя, инвертора и батареи.

Номинальная мощность CV-1 — 220 кВт (299 л.с.), пиковая — 500 кВт (680 л.с.). Запас хода электромобиля на одной зарядке составляет 350 км. Динамические характеристики машины не сообщаются.

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Напомним, концерн «Калашников» создан в 2013 году на базе научно-производственного объединения «Ижмаш». Иж «Комби» выпускался автомобильным подразделением «Ижмаша» с 1973 по 1997 год. Ныне автозавод называется «Lada Ижевск».