Какими навыками должны обладать будущие поколения? Профессии будущего еще не придумали

Больше половины профессий будущего еще даже не придумали, но готовиться к ним можно уже сейчас.

Мы живем в мире все ускоряющихся перемен. Новые отрасли промышленности постоянно рождаются, а старые — исчезают. В докладе Всемирного экономического форума говорится, что почти 65% профессий, где будут работать нынешние учащиеся начальной школы, еще не существуют. Быстро развиваются как трудовые ресурсы, так и наша база знаний.

Принимая во внимания последствия автоматизации рабочих мест, возникает ключевой вопрос: какими навыками должны обладать будущие поколения?

Эксперт по образованию Тони Вагнер всю свою жизнь посвятил поискам ответа на этот вопрос. Изучив сектор образования и глобальную трудовую силу, а также опросив лидеров отрасли, Вагнер выделил семь качеств, необходимых для выживания в будущем. Эти навыки и особенности мышления непременно понадобятся молодым людям, чтобы полностью реализовать свой потенциал.

Критическое мышление и решение проблем

Мы проводим так много времени, обучая школьников и студентов, как отвечать на вопросы, что часто пренебрегаем необходимостью научить их эти вопросы задавать. Задавать вопросы — и не просто вопросы, а хорошие вопросы, — это основа критического мышления. Чтобы решить проблему, нужно уметь ее критически проанализировать и задуматься, в чем ее причина. Вот почему критическое мышление и решение проблем связаны друг с другом.

Вагнер отмечает, что сегодня рабочий процесс организован совсем иначе, чем годы назад. Вместо узких специализаций мы видим разноплановые команды, работающие над конкретными проблемами. У вашего руководителя нет всех ответов и решений — это вам нужно работать, чтобы найти их.

В первую очередь, этот набор навыков создает основу для инноваций. Нужно уметь подвергать сомнению статус-кво и критически оценивать его, прежде чем внедрять инновации и предлагать альтернативу.

Сетевое сотрудничество и лидерство путем убеждения

Одна из основных сегодняшних тенденций — это рост численности непостоянной рабочей силы. Ожидается, что в ближайшие пять лет непостоянные и удаленные работники составят 40% от общей численности работников средней компании. И становится больше штатных сотрудников, работающих в виртуальной среде. У многонациональных корпораций команды сотрудников разбросаны в разных офисах по всей планете.

Технологии позволяют работать и сотрудничать, преодолевая географические границы, и это действительно впечатляет. Поэтому новые работники должны быть готовы к совместной работе при помощи цифровых сетей, а также к взаимодействию с радикально отличающимися от них людьми.

В таком контексте лидерство в команде связано не с иерархической властью, а с влиянием и убеждением. В конечном счете, как указывает Вагнер, «речь идет о том, как граждане добиваются изменений в местных сообществах — они пытаются влиять на различные группы, а затем создают групповые союзы, которые работают вместе в направлении общей цели».

Гибкость и адаптивность

Мы живем в мире нестабильном, неопределенном, сложном и неоднозначном. Следовательно, важно уметь адаптировать и переопределять свою стратегию. В книге «Критическое мышление: как подготовить учеников к быстро меняющемуся миру» Ричард Пол и Диллион Бич отмечают, что традиционно наше образование и трудовой менталитет были придуманы для обычной и фиксированной процедуры. «Мы научились что-то делать однажды, а потом просто делали это снова и снова. Обучить означало сделать что-то привычным, — пишут они. — Но что если научиться постоянно переучиваться? Чтобы постоянное переобучение было комфортным?»

«МЕЧТАЙТЕ. ЧЕМ ВЫШЕ ВАША ПЛАНКА, ТЕМ ВЫШЕ ВЫ ОКАЖЕТЕСЬ!» — ПИСЬМО ИЛОНА МАСКА МОЛОДЫМ…

В постиндустриальную эпоху влияние технологий означает, что мы должны быть гибкими и адаптивными к непредсказуемым последствиям революционных потрясений. Возможно, нам придется каждый раз заново изучать навыки и мышление, которые требуются в данный момент, и отказываться от тех, которые больше не нужны.

Инициативность и предпринимательство

Традиционно инициативность была чем-то, что учащиеся демонстрируют вопреки или в дополнение к их школьной работе. Большинство учеников развивает чувство инициативы и предпринимательские навыки вне школы. Учебные планы, как правило, акцентированы на краткосрочных тестах и знаниях и не способны вдохновлять творцов и новаторов.

Обучаем ли мы молодых людей быть лидерами? Призываем ли их проявлять инициативу? Доверяем ли мы им решение глобальных проблем? В своих исследованиях Вагнер обнаружил, что даже в корпоративных условиях бизнес-лидерам с трудом удается заполучить сотрудников, которые постоянно «ищут новые возможности, идеи и стратегии для улучшений».

Эффективная устная и письменная коммуникация

Исследование, проведенное Partnership for 21st Century Skills, показало: около 89% респондентов-работодателей считают, что выпускники средней школы имеют недостаточные навыки общения.

ПОБЕДА — ЭТО ДЕЙСТВИЕ. ПРАВИЛА ПОБЕДИТЕЛЯ!

Внятное общение — это не просто вопрос правильного использования языка и грамматики. Во многих отношениях ясная коммуникация — это продолжение ясного мышления. Можете ли вы представить свой аргумент убедительно? Можете ли вы заразить окружающих своей страстью? Можете ли вы кратко изложить основные моменты того, что пытаетесь сказать? Умеете ли продвигать себя или продукт?

Миллиардер Ричард Брэнсон однажды сказал: «Общение — это самый важный навык лидера». Как и многие другие, он считает, что это навык, которому можно научиться и последовательно использовать, чтобы открыть для себя множество возможностей.

Оценка и анализ информации

Мы живем в век информации. Каждый день создается 2,5 квинтиллиона байтов данных, которые способны заполнить 10 миллионов Blu-ray дисков.

Наряду с резким ростом доступа к информации резко вырос и доступ к дезинформации. Очень мало учеников обладают навыками оценки источника и содержания информации, к которой они обращаются. К тому же эта информация постоянно развивается, так как мы обновляем нашу базу знаний быстрее, чем когда-либо.

В эпоху фейковых новостей активный и информированный гражданин должен уметь оценивать информацию из разных источников с критических позиций.

Любопытство и воображение

Любопытство — мощный двигатель новых знаний и инноваций. Проникшись детским чувством благоговения и восторга от мира, мы можем себе вообразить что-то еще лучшее. Требуется мощное воображение, чтобы представить себе прорывы, а затем воплотить их в жизнь. Именно по этой причине Альберт Эйнштейн сказал: «Воображение важнее знаний».

СТИВ ДЖОБС: «ОСТАВАЙТЕСЬ ГОЛОДНЫМИ. ОСТАВАЙТЕСЬ БЕЗРАССУДНЫМИ»

Мы последовательно загружаем учеников информацией вместо того, чтобы дать им возможность задавать вопросы и искать ответы. Любопытству и нешаблонному мышлению в школе должно уделяться не меньше внимания, чем физике или математике.

Трансформация будущего образования

Между этими навыками выживания и фокусом сегодняшнего образования существует огромный разрыв. Нужно учить детей задавать вопросы, а не отвечать на них. Нужно готовить их к жизни, а не к поступлению в колледж.

Помимо воспитания эффективных работников, нужно воспитывать выдающихся лидеров и новаторов. Это не только радикально изменит будущее образования и трудовых ресурсов, но и преобразит мир, в котором мы живем.