Какими будут солнечные элементы следующего поколения?

Наноматериал, изготовленный из фосфора, известный как фосфорен, является ключевым ингредиентом для более устойчивых и эффективных перовскитных солнечных элементов следующего поколения (PSC).

Перовскитные солнечные элементы следующего поколения (PSC), являются одной из наиболее быстро развивающихся новых солнечных технологий, которые могут достигать эффективности, сопоставимой с более широко используемыми и коммерчески доступными кремниевыми солнечными элементами.

Фосфорен — 2D-наноматериал на основе фосфора — интересен тем, что одновременно является хорошим проводником и поглощает свет в видимом диапазоне. Большинство известных неметаллических материалом обладают лишь одним из этих качеств, благодаря которым фосфорен получил шанс стать одним из ключевых компонентов следующего поколения перовскитных солнечных батарей.

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Итогом исследования группы австралийских учёных стал способ экономичного получения нанолистов этого материала в промышленных масштабах путём отслоения от чёрного фосфора. Для этого использовалось разработанное в аделаидском Университете Флиндерса революционное вихревое жидкостное устройство (VFD), способное создавать в исходном материале быстрые сдвиговые напряжения.

«Это поможет изготовлять более эффективные, а в итоге и более дешёвые солнечные ячейки», — заявил доктор Кристофер Гибсон (Christopher Gibson) из Научно-инженерного колледжа Университета Флиндерса.

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В ряде экспериментов, описанных в статье для журнала Small Methods, авторам удалось продемонстрировать, что добавление фосфорена в низкотемпературные перовскитные солнечные ячейки улучшает эффективность производства ими электричества на 2–3%.

источник: bnef