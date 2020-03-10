Как житель Ростовской области превратил мусорную свалку в фруктовый сад (фото)

Житель Новочеркасска Виктор Рукавишников открывает калитку. Мы попадаем в зелёную рощу-сад с искусственными тропинками, тихими закутками, похожими на цветочный альпинарий. Рядом друг с другом соседствуют плодовые деревья — яблоня, груша, алыча, айва. Виноград, аккуратно подвязанный, тянется по гребню склона.

Внизу проходит железная дорога Ростов – Москва, еще дальше взору открывается вид на речку Аксай с кудрявыми берегами. Если спуститься с бугра, то можно выйти на железнодорожную станцию Студенческую.

Бросательный рефлекс

Семь лет назад на этом месте была зловонная свалка, появившаяся благодаря самим же жителям. Теперь тут пахнет розами и свежей листвой деревьев.

«В советское время здесь возле обрыва стояла лавочка, и мы с будущей женой на ней сидели, встречали закат, ходили на речку отдыхать, ловить рыбу», — рассказывает свою историю новочеркасец.

В 1990-х Виктор Рукавишников служил в армии в Прибалтике, был инструктором по вождению и хотел связать судьбу с военной профессией. Но не сложилось, попал под сокращение, вернулся на малую родину в Новочеркасск, женился.

Первые годы совместной жизни молодая семья скиталась по съемным квартирам, пока жена Виктора Светлана не прочитала объявление о продаже частного дома в переулке Коротком. Место им было хорошо знакомо, мимо дома влюбленные часто ходили на речку рыбачить, сидели на той лавочке… По цене с хозяевами договорились быстро, таким образом сбылась мечта — у Рукавишниковых появился свой дом. Правда, одно расстраивало: перед окнами за годы перестройки выросла огромная свалка мусора. Поэтому домовладение долго не продавалось.

Трактор оказался бессильным против нерях

«Я решил самостоятельно избавиться от зловонного хлама, с помощью трактора расчистили территорию, посадили деревья», — вспоминает Виктор Рукавишников.

Но благодарности семья не получила: мусор продолжали свозить на склон машинами. Молодые саженцы погибли. Никакие аргументы в пользу защиты природы не действовали на нерях. Свалка на склоне росла, ее могли видеть пассажиры поездов Ростов – Москва, подъезжая к Новочеркасску. Однако энтузиаст не сдавался. Поставил бетонные швеллера, блокируя подъезд машин к несанкционированной помойке. Но и эта защита не помогала — люди с соседних улиц несли мусор в пакетах и мешках.

Фруктовый сад вырос на помойке

Поняв, что уговоры и беседы на грязнуль не действуют, Виктор Рукавишников пошел на необычный шаг — написал заявление в администрацию города с просьбой отдать прилегающую землю в аренду. Комиссия мэрии приехала на место, полдня вымеряла территорию.

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Чиновники удивленно переглядывались между собой, не понимая, зачем брать зловонную помойку в аренду. Заявление горожанина рассмотрели оперативно и… дали разрешение. Ответственность семьи Рукавишниковых перед городским сообществом составляет три сотки, что равносильно половине футбольного поля, а в реальности получилась длинная полоска земли над оврагом, его гребень.

«Я — среднестатистический россиянин, у меня нет больших денег, кормит семью малый бизнес, но все же нашел средства, чтобы оформить кадастровые документы, заплатить причитающийся налог», — поясняет Виктор, добавив, что деньги ему бы очень пригодились на строящийся дом. Нынешнему дому, где живет его семья с двумя детьми, уже около 100 лет. «Хочу жить в этом уютном месте и радоваться красоте донской природы», — говорит глава семьи.

В начале своего пути по облагораживанию склона они даже не подозревали, какие приключения им предстоит пережить. Первым делом они с женой и доброжелательно настроенными соседями огородили участок сеткой-рабицей, преградив подход к оврагу. Затем завезли землю для засыпки мусора.

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Большинство жителей с пониманием отнеслись к новшеству, тем более, что у соседей имелись ключи от калитки. Но некоторые встретили инициативу в штыки, кричали вслед: «Найдем на тебя управу, все равно разберем ограду!»

Однажды утром Рукавишниковы обнаружили у себя под забором пакеты мусора. Хозяин не растерялся и в такой ситуации. Обследовав содержимое, он с точностью определил, с чьего двора принесли «подарок», и на тачке отвез его обратно…

Креативом по проблеме

Плодовый сад Рукавишниковы сажали несколько раз. Два раза молодые деревья сгорали, так как мусор, скопившийся за многие годы на склоне, высох и загорелся. Со временем 15-метровый склон укрепили автомобильными покрышками, засыпали черноземом, и теперь на нем растет зеленая трава, которую хочется потрогать руками.

Виктор Рукавишников вспоминает другой эпизод, омрачивший его старания. В саду вырыли искусственный прудик и запустили туда диких уточек. Но однажды птиц обнаружили мертвыми. Кто-то с рогатки убил птиц, стреляя по ним через забор. После этого случая решили уток не заводить…

С уважением к своей земле

Муниципальная мусорная машина ездит по переулку Короткому, где живут Рукавишниковы, регулярно, через день. Для цивилизованного сбора мусора стоят специальные контейнеры. Тем непонятнее поведение жителей, которые продолжают сбрасывать мусор на склон. Очередной несанкционированный очаг появился рядом с арендованной землей Рукавишниковых.

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«Люди выходят со своих дворов и выливают отходы, помои прямо на дорогу. Это характерно для окраин города, где я живу, где отсутствует канализация, но ведь это не выход из положения!» — сетует Виктор Рукавишников.

«Хочу, чтобы мои земляки относились к земле с уважением, чтобы родители учили детей с раннего возраста не бросать обертки от конфет где придется, и тогда наш город станет еще красивее и чище», — подводит итог новочеркасец.