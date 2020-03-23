Как заброшенный гараж превратить в шикарные апартаменты. Опыт француза! (фото)

Если человек стеснен в средствах, но есть огромное желание иметь крышу над головой, то он стремится трансформировать самые неожиданные помещения, создавая домашний уют.

Так, например, изобретательный фотограф стал обладателем шикарной резиденции в историческом центре Бордо просто за смешные для французов деньги. Ради осуществления своей мечты и элементарной потребности иметь собственный дом он решился на рискованный проект и не прогадал – теперь преобразованный им …гараж стал предметом зависти многих его друзей и знакомых.

Учитывая, что в более и менее благополучных европейских странах и городах цены на жилье не просто кусаются, они действительно неподъемные, то все больше людей пытаются найти альтернативу всеми доступными для них способами. Весьма оригинальный, можно сказать даже смелый способ стать обладателем недвижимости в элитном районе Бордо придумал креативный фотограф Джереми Бухгольц (Jérémie Buchholtz).

Поскольку молодой человек часть времени проводит в Парижа, а другую в Бордо, ему жизненно необходимо иметь приемлемое жилье в этих городах. И это вполне естественно, ведь современному человеку жить хочется в своем доме и с комфортом. К сожалению, приобрести полноценную квартиру или коттедж ему не позволял бюджет поэтому, когда Джереми увидел объявление о продаже заброшенного гаража за вполне приемлемые деньги, у него сразу же возникла неординарная идея.

Будучи творческой личностью, он понял, что даже такое помещение может иметь презентабельный вид, а если постараться, то можно организовать и вполне комфортную жизнь. За помощью в реорганизации гаража молодой человек обратился к своему другу и архитектору Матье де Мариену (Matthieu de Marien), который специализируется на превращении магазинов, офисов и других коммерческих помещений в жилые дома.

Гараж находится в исторической части города и более двухсот лет назад был конюшней, поэтому охраняется законом как памятник архитектуры. Для новоиспеченного владельца это означало, что можно менять только металлические ворота и фасадную осовремененную часть постройки, а вот крышу и стены переделывать нельзя.

Такое положение очень ограничивало в действиях, ведь помещение расположено вплотную к соседским зданиям, а это значит, что дом получается совсем без окон. Но Матье профессионал и нашел по-настоящему оригинальное решение – он создал «дом в доме». Для начала он просто вырезал небольшую часть крыши (12 кв.м.), отступив немного от края кровельного покрытия, установив вместо него откидные окна. Благодаря такой хитрости удалось создать маленький внутренний дворик, где и расположилась зона отдыха, оформленная в минималистском стиле.

Такая трансформация позволила установить стеклянные раздвижные двери и панорамные окна в середине помещения, открыв доступ солнечным лучам внутрь преображаемого гаража. Также это позволило организовать современную систему вентиляции, ведь постройка другого доступа к воздуху не имеет.

По французским правилам градостроительства, чтобы здание было признано жилым, возле него нужно иметь парковочное место для одной машины не менее 12 кв. метров. Поэтому благодаря образовавшемуся патио, которое смело можно считать парковкой, при этом жилое помещение стало светлым и гараж удалось перевести в жилой фонд города.

С лицевой стороны фасада металлические ворота поменяли, установив вместо них большие окна и стеклянную дверь, которые хитро спрятались за деревянной выдвижной системой. Одна часть оригинальной конструкции позволяет открывать окно, а другая дверь. В ночное время или во время отъезда все части плотно закрываются, образовывая сплошную стену.

БИОКЛИМАТИЧЕСКОЕ МОДУЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ НА КРЫШАХ ПАРИЖА ОТ СТЕФАНА МАЛКА

Учитывая, что это историческая часть города, по закону даже улица является собственностью владельцев, поэтому такие окна и двери безопасны в плане проникновения грабителей или обычных хулиганов, потому что переулок, где расположен дом-гараж находится под круглосуточной охраной.

Для организации жилого пространства осталась довольно неплохая площадь – 41 кв. м. Ее очень грамотно использовали, но для начала утеплили стены и провели все коммуникации и центральное отопление, получив на эти работы соответствующие разрешения. Только после этого приступили в организации пространства. Геометрия помещения позволила разбить его на несколько полноценных зон и установить модульную систему, которая выполняет сразу несколько функций.

Чтобы зона приготовления пищи была хорошо освещена и обеспечена достаточной вентиляцией ее решили оформить сразу у входа возле окна, которое можно открыть в любой момент. Это же облегчило установку мощной вытяжки, ведь по существу получилась квартира-студия, и это позволило избавить все остальные ее части от пара и копоти. Возле нее организовали небольшой обеденный зал, где свободно может трапезничать шесть человек.

Благодаря тому, что высота потолка разная и в глубину помещения он становится выше, идеально вписалась модульная система, которая и помогла организовать сразу несколько «комнат».

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Так, с одной стороны появилась возможность устроить диван, что обозначило гостиную, тем более что напротив мягкого уголка удалось повесить телевизор. Чуть дальше за перегородкой есть укромное место, которое Джереми оборудовал всей необходимой техникой и использует как рабочий кабинет.

С другой же стороны модуля образовалось крошечное пространство, где есть ступени для подъема на второй ярус, на котором поместилась самая настоящая двуспальная кровать. Теперь можно сказать, что в доме-гараже есть очень даже полноценная и уютная спальня. А чтобы в ней не ощущали клаустрофобию, и она не напоминала купе железнодорожного вагона, на крыше аккуратно сняв историческую черепицу, установили небольшие откидные окна.

Несмотря на то, что в стране действует закон, запрещающий менять оригинальный вид строений числящихся культурным и архитектурным наследием, современные строители и дизайнеры нашли лазейку. В том случае, когда нельзя снимать или заменять кровельное покрытие (в нашем случае 200-летнюю черепицу), в обязательном порядке оставляют видимую его часть, а небольшую площадь заменяют стеклом или любым другим материалом.

Но и это еще не все, внутри самой модульной системы удалось обустроить полноценную ванную комнату, правда в пенной ванне понежиться не удастся, места совсем уж мало, а вот принять душ и воспользоваться туалетом можно будет в любой момент. Несмотря на миниатюрный размер санзоны в ней установили стиральную машину и электрический бойлер для нагрева воды.

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Также стоит отметить, что в каждом свободном местечке этой чудо-системы прячутся системы хранения, начиная от полноценных шкафов и полок и заканчивая выдвижными ящиками в ступенях лестницы или под диваном в гостиной. Конечно же, такая грандиозная реконструкция обошлась Джереми совсем недешево (около 187 тыс. дол.), но как он сам утверждает с невозмутимым и счастливым видом: «Я смог бы купить лишь переносной туалет в Париже за ту же цену!»

После такого крутого преобразования друзья именитого фотографа, не верившие в успех столь смелого проекта, переступив порог комфортного и современного дома, были в полном восторге и теперь сами задумываются о столь выгодном капиталовложении.