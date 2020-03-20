Главная НовостиСообщество Как Веселому удалось отказаться от газа, и стать энергонезависимым селом. Опыт лидера!

Как Веселому удалось отказаться от газа, и стать энергонезависимым селом. Опыт лидера!

20.03.2020
Как Веселому удалось отказатся от газа, и стать полностью энергонезависимым селом Украины

Село Веселое на Харьковщине благодаря децентрализации и международным грантам стало полностью энергонезависимым.

Отапливают здесь не газом, а брикетами из лузги и стеблей. Электроэнергию для освещения школы, садика и клуба вырабатывает собственная солнечная электростанция на 1,2 МВт. В этом году сэкономили на освещении 82%.

«В рамках проекта «Польской помощи» мы приобрели линию, которая брикетируют солому. Из этих брикетов и благодаря технологии утепления удалось на 82% сократить расходы на отопление школы. Полностью поменяли систему отопления, систему освещения, заменили крышу», – рассказал основатель Харьковского энергетического кластера Станислав Игнатьев.

Как Веселому удалось отказатся от газа, и стать полностью энергонезависимым селом Украины

Амбулатория обеспечивает себя сама. Солнечные панели на крыше дают электричество. А новенький тепловой насос — отопление.

АВТОНОМНЫЙ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ — ОПЫТ ШВЕЙЦАРИИ

По словам Игнатьева, общину можно сделать энергонезависимой, не используя бюджетные деньги, а привлекая международные гранты. Но сейчас большинство зарубежной технической помощи на энергоэффективность не используется селами из-за незнания и неумения оформить заявку.

«Все обещают снижение цены на газ! А вот видишь, в нашем селе умеют от него вообще отказаться и еще и жить, как в Европе », — говорит местный житель.

КИЕВСКАЯ МНОГОЭТАЖКА С СОЛНЕЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ, ВЕТРЯКАМИ И АВТОНОМНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

5 км улицы осветили светодиодами. На освещении улиц сэкономили 314 500 гривен. Финансировали все местные власти, бизнесмены и благотворители. В селе уже планируют построить ветровую электростанцию.

, , , , , ,
Севериновка, отличный пример полностью энергонезависимого села
Сообщество

Севериновка, отличный пример полностью энергонезависимого села
В Виннице построят энергоэффективную многоэтажку, без счетов за коммуналку
Строительство

В Виннице построят энергоэффективную многоэтажку, без счетов за коммуналку
Как обычная девушка подняла деревню на Урале и дала работу пенсионерам
Сообщество

Как обычная девушка подняла деревню на Урале и дала работу пенсионерам
Англичане разработали автономный город - небоскреб, который будет перерабатывать СО2 в кислород
Строительство

Автономный город - небоскреб будет производить больше электроэнергии, чем потреблять
Инновационные дома будут вращаться вслед за солнцем
Строительство

Инновационные дома будут вращаться вслед за солнцем
Может ли домашняя солнечная электростанция на 30 кВт приносить доход $800 в месяц
Технологии

Может ли домашняя солнечная электростанция на 30 кВт приносить доход $800 в месяц