Как Веселому удалось отказаться от газа, и стать энергонезависимым селом. Опыт лидера!

Село Веселое на Харьковщине благодаря децентрализации и международным грантам стало полностью энергонезависимым.

Отапливают здесь не газом, а брикетами из лузги и стеблей. Электроэнергию для освещения школы, садика и клуба вырабатывает собственная солнечная электростанция на 1,2 МВт. В этом году сэкономили на освещении 82%.

«В рамках проекта «Польской помощи» мы приобрели линию, которая брикетируют солому. Из этих брикетов и благодаря технологии утепления удалось на 82% сократить расходы на отопление школы. Полностью поменяли систему отопления, систему освещения, заменили крышу», – рассказал основатель Харьковского энергетического кластера Станислав Игнатьев.

Амбулатория обеспечивает себя сама. Солнечные панели на крыше дают электричество. А новенький тепловой насос — отопление.

АВТОНОМНЫЙ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ — ОПЫТ ШВЕЙЦАРИИ

По словам Игнатьева, общину можно сделать энергонезависимой, не используя бюджетные деньги, а привлекая международные гранты. Но сейчас большинство зарубежной технической помощи на энергоэффективность не используется селами из-за незнания и неумения оформить заявку.

«Все обещают снижение цены на газ! А вот видишь, в нашем селе умеют от него вообще отказаться и еще и жить, как в Европе », — говорит местный житель.

КИЕВСКАЯ МНОГОЭТАЖКА С СОЛНЕЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ, ВЕТРЯКАМИ И АВТОНОМНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

5 км улицы осветили светодиодами. На освещении улиц сэкономили 314 500 гривен. Финансировали все местные власти, бизнесмены и благотворители. В селе уже планируют построить ветровую электростанцию.