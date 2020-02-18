Как убогую «хрущевку» превратить в роскошные апартаменты

Владельцам крошечных «хрущевок» зачастую кажется, что маленькое жилище — это их крест и его придется нести до скончания века. Но подобное уныние и безысходность не для креативных хозяев с золотыми руками. Именно они и умудряются провести полную реконструкцию, превратив свое убогое жилье в самые настоящие апартаменты полностью соответствующие современным представлениям о комфортной жизни.

Что бы не говорили, но именно крошечные габариты комнатушек навевают не только тоску, но и полное уныние, поэтому глава семьи решился на полную перепланировку, чтобы хоть как-то расширить пространство за счет более рационального зонирования.

После длительных расчетов первым шагом стало разрушение межкомнатных перегородок, разделяющих прихожую, коридор, санузел, кухню и гостиную. Благодаря этому ему удалось выкроить дополнительный 1 кв. метр для расширения ванной комнаты и теперь в ней без проблем поместились: душевая кабина, стиральная машина, рукомойник, унитаз и даже шкафчик с полочками для различных гигиенических и банных принадлежностей.

Как заманчиво не выглядит такая перепланировка, если решитесь на столь кардинальное расширение, нужно надлежащим образом оформить разрешительные документы в соответствующих инстанциях, иначе проблем избежать не удастся.

Поскольку кухня превратилась в открытую зону, то для того, чтобы попусту не тратить место на крупногабаритную мебель, владельцы сделали ее на заказ в несколько уменьшенных размерах, но от этого функциональность и практичность сосем не пострадала. По этой же причине и все кухонное оборудование с бытовой техникой выбирали с миниатюрными габаритами.

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Для гостиной-столовой подобрали раскладной мягкий уголок, который в случае необходимости позволяет организовать спальное место для гостей. Там же на стену повесили большой телевизор, ставший украшением на белой кирпичной кладке, которой задекорированы некоторые стены обновленной квартиры. Открытая зона расширила функциональные возможности и площадь коридора, теперь узкие маленькие пространства уж точно не будут угнетать домочадцев.

Не каждый решится сделать подвесные потолки в «хрущевке», но глава семейства рискнул и совсем не прогадал, ведь полотно для центральной части было белым и в глянце, а по краям гипсокартонный короб с точечными светильниками. Именно такой тандем позволил визуально расширить жизненное пространство особенно если учитывать, что мебельный гарнитур тоже имеет белые глянцевые фасады, то весь этот ансамбль привнес особый шарм и простор в обновленный интерьер.

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А для того, чтобы квартира с белой отделкой стен и потолка не стала похожей на операционную, семейство решило шторы и обивку на мягкой мебели сделать контрастными. В гостиной они отдали предпочтение темно-коричневому цвету.

Поскольку спальня должна быть максимально уединенной, то в этом месте перепланировку владелец не затевал, при этом работу, конечно же, проделал грандиозную. Поменял старые рассохшиеся рамы на стеклопакеты, заменил радиатор и зашил оригинальными панелями, ну и стены выровнял с помощью гипсокартона.

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У изголовья сделал неглубокую нишу, которая и стала акцентной стеной, ведь она тоже выполнена в темно-коричневой цветовой гамме. Немногочисленная мебель и шторы в сером цвете помогли создать более умиротворенную обстановку, располагающую на спокойный отдых после трудового дня.

Конечно с маленькой жилплощади как не старайся, вилла все равно не получится, но создать вполне комфортные условия жизни можно, если не жаловаться и страдать, а просто взяться за работу проявив максимум смекалки и фантазию.