О деятелях искусства опередивших своё время известно много, и встречаются они достаточно часто, те, кто не дожили до смены эпохи, те, кто меняли моду, сами того не зная, те, кого просто не поняли. Но порою случаются и невероятные случаи, когда художник опередил себя на столетия вперёд.

На окраине млечного пути, в более чем в 20 тыс. световых лет от нас, в созвездии единорога, телескоп HUBBLE задокументировал один из самых невероятных взрывов из ранее изученных, взрыв переменного красного гиганта V838. И удивительным в нем был даже не тот факт, что несмотря на скромные размеры он бывал в 15 тыс. раз ярче солнца, удивительным было его облако звёздной пыли, которое век назад изобразил на своём полотне не понятый нидерландский художник.

Через пару лет физики из Мексики решили оцифровать роботы Ван Гог, в надежде понять: Это просто вздор психически больного и отчаянного или четко выстроенные математические закономерности, так и не понятые своим временем. Исследователи разобрали работы по пикселям и измерили колебание яркости между ними, путём замещения кривых на стыках пикселей и подтверждение не заставило себя долго ждать, картины, а именно: «Звездная ночь», «Пшеничное поле с воронами» и «Дорога с кипарисом и звездой» — в мельчайших деталях передают распределение яркости между точками, в точности с вычислениями теории турбулентности Андрея Колмогорова.

Турбулентность – один из самых сложных физических процессов в гидрогазодинамике, при котором в потоке с энергетическим каскадом жидкости самопроизвольно создаются вихри, что по инерции порождает вихри меньшего размера, вплоть до мельчайших потоков воздуха. Данный процесс и сегодня вводит в замешательство ученых, которые не в силах полностью описать математически. Ярким примером служит Большое красное пятно Юпитера.

Опережая все скептические возмущения, ученные так же взяли «Крик» Эдварда Мунка, как сравнение, ведь там тоже все хаотично и похоже на космические потоки, вот только там нечего схожего с теорией турбулентности нет.

«БИОМИМИКРИЯ» ИЛИ ПОЧЕМУ ЧЕЛОВЕКУ ВСЕГДА НЕОБХОДИМО УЧИТСЯ У ПРИРОДЫ

Ученые зашли в тупик, и на какое-то время исследование закрыли, по крайне мере, до недавнего времени, пока двое молодых студентов– физиков из Австралии не решили испробовать методику для анализа изображения симуляций турбулентных потоков, разложив картину на участки. Затем создали двухмерную карту по трём разным цветам, после чего рассчитали по методу Фурье спектральную функцию, разложив картину по цветовым параметрам.

Исследование завершилось успехом, продавший за жизнь всего одну картину, и написавший знаменитые шедевры буквально между попытками суицида Ваг Гог, досконально изобразил теорию турбулентности, так, будто бы на себе ощущал движение вселенной. Художник показал что происходит со звездами и вокруг них за долго, до того как это смогут изучить ученные и узнать мир. А ведь никто и подумать не мог что звёзды, изображаемые нидерландским художником ведут себя идентично молекулярным облакам, называемых звёздной колыбелью, межзвёздные облака, чья плотность и размер катализируют образование новых молекул водорода.

ПОБЕДА — ЭТО ДЕЙСТВИЕ. ПРАВИЛА ПОБЕДИТЕЛЯ!

Достоверно не известно когда именно и при каких обстоятельствах взорвалась звезда, но вот занимательные цифры, инцидент по которому все знают Ван Гога, а именно отрезанная мочка уха, произошел 23 декабря 1888 года , а название ранее упомянутой звезды – V838, скорее всего это простое стечение обстоятельств, хотя и достоверность причины такого поступка по-прежнему сомнительная.

Автор: Лиза Рейхард