Как совместить хай-тек и экодизайн придумали в Польше

Озеленение крыш год от года набирает популярность, и дом семьи в пригороде Кракова может претендовать на лидерство в этом вопросе: северный скат его крыши превращен в огромное зеленое поле на всю высоту здания, из-за чего проект получил название House Behind the Roof – «дом позади крыши».

Дом общей площадью 180 м2 построен в пригороде Кракова в границах малоэтажного жилого комплекса, где десять домов расположены некомфортно близко друг к другу. Одним из главных положений техзадания было обеспечение максимальной приватности в интересах владельцев.

Массивный скат крыши, засаженный суккулентами, прекрасно справляется с этой задачей – он затеняет все комнаты с северной стороны и обеспечивает полную конфиденциальность личной жизни владельцев участка.

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Архитекторы из Superhelix Pracownia Projektowa признаются, что первоначально они хотели сделать обычную плоскую крышу с озеленением, но местные правила застройки требуют возводить дома с двускатными крышами. Так и появилось установленное под 45 градусов поле с живым зеленым ковром, обеспечивающее приватность и теплоизоляцию дома с северной стороны.

С южной стороны дизайн здания более традиционный, но современные технологические решения включают в себя не только солнечные панели на крыше, но и световые фонари, которые проводят рассеянный солнечный свет в центральные помещения дома. «Зеленая крыша» требует минимального ухода. В этом регионе практически не бывает длительных засух, а растения-суккуленты практически не нуждаются в поливе.

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Обшивка фасада выполнена из тонированной древесины туи. Сейчас панели имеют красноватый оттенок, но со временем они покроются благородной серебристой патиной. Наряду со световыми люками, в доме есть несколько окон, которые установлены в стенах, чтобы обеспечить интерьер естественным освещением и вентиляцией.

План дома четырехугольный, квадратный, напоминающий традиционный амбар. На первом этаже расположены кухня и гостиная, а также санузел и хозблок. Сдвижная стеклянная дверь ведет из кухни на уличную террасу с зоной для барбекю и обеденным столом. На втором этаже находится спальня, две комнаты для гостей и детская, а также большая ванная комната. Проект польского экодома был разработан компанией Superhelix Pracownia Projektowa.

источник: archinea