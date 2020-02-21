Как сократить расход воды в душе на 30%

Большинство людей практически каждый день принимают душ или ванну. О том, что это весьма недешевое удовольствие мы обычно узнаем, когда получаем счет на оплату услуг ЖКХ. Мы тем более не привыкли задумываться о том, что расходуем большое количество пресной воды, запасы которой на Земле не бесконечны.

Не стоит также забывать о том, что, сбрасывая использованную воду, мы причиняем вред природе. Вполне естественно возникает вопрос: Как научиться экономить на своей привычке?

В научном издании SciencerAlert опубликованы результаты исследований, показывающие, что при наличии в ванной комнате обычных часов человек автоматически старается сократить время своего пребывания в душе.

Компания Agurdio разработала специальные датчики для контроля времени мытья. При открытии крана на экране датчика высвечивается таймер, отсчитывающий точное время, в течение которого человек пользуется душем.

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Видя показания устройства, люди стараются завершить процедуру побыстрее. В результате, как показало исследование, они проводят в душевых кабинках в среднем на 20-30 % меньше времени, чем обычно.

источник: techcult