Как сэкономить на бензине? Установи на авто дровяную печь, расход 30 кг дров на 100 км. (видео)

Постоянно наблюдая за ростом цен на автомобильное топливо и электромобили житель одного из городов Сергей Лагунов решил собрать команду единомышленников для строительства газогенератора, который будет работать на… дровах и двигать автомобиль. Благодаря этой установке двигатель классического авто работает на древесном газе в целях экономии на топливе.

Технические моменты

Особых изменений в конструкцию автомобиля вносить не пришлось. ВАЗ по-прежнему может ездить и на привычном топливе. Более того, создатели самодельной газогенераторной установки предусмотрели возможность её быстрого монтажа и демонтажа на фаркоп. Сама установка весит примерно 100 кг.

На 100 километров расходуется 30 килограммов дров. То есть 1 литр бензина эквивалентен 3 килограммам древесины. На таком топливе машина способна развить скорость до 90 километров в час.

ЧУДО-МАШИНА ПРЕВРАЩАЕТ ПЛАСТИК В БЕНЗИН (ВИДЕО)

Также даже с дополнительным грузом на этом эко-топливе авто уверенно преодолевает подъемы и горки.

Как работает установка

Установка работает по принципу, который во многом напоминает дровяную печь в частном доме. В топку засыпают древесное топливо или уголь и разжигают. Затем в процессе горения выделяется газ, далее он подается в камеру сгорания мотора при помощи «улитки»-вентилятора. Там и происходит процесс его сгорания.

Версия No2

Кроме первого крупногабаритного газогенератора мастера собрали версию поменьше, вес которой составляет всего 50 килограммов. Он легко помещается в «вазовский» багажник.

УКРАИНСКИЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ СОЗДАЛ ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ СВОЕГО АВТОМОБИЛЯ, КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ НА ВОДЕ (ВИДЕО)

Как сэкономить на бензине

При помощи такой установки можно довольно неплохо сэкономить. Агрегат может стать отличным подспорьем для жителей сельской местности, ведь там дрова можно доставать совершенно бесплатно.

Более того, такую установку можно смонтировать не только на легковушку, но и на грузовик или вездеход. Саму установку можно делать более совершенной, компактной и универсальной. Это отличный альтернативный вариант.

Авторы разработки: Алексей Лагунов и Андрей Власенко