Как сделать звукоизоляцию потолка своими руками, обеспечив тишину от шумных соседей

Звукоизоляцией потолка – можно вернуть себе тишину с минимальными затратами. Проблема звукоизоляции в большей степени касается горожан, живущих в многоэтажках, которым «везет» с шумными соседями. Плиты перекрытий прекрасно передают и звуки громкой речи или музыки, и вибрацию от топота, а все эти прелести способны подпортить жизнь.

Когда вопрос звукоизоляции встает в самом начале отделочных работ или капитального ремонта, он решается комплексным подходом – потолок/стены/пол. Тогда соседям будет без разницы, пляшут ли на вашей вечеринке десяток активных тинейджеров, или с первыми петухами на всю громкость играет любимое радио. Однако такой подход редкость, гораздо чаще проблема выявляется уже после ремонта, что осложняет рабочий процесс.

Тщательное изучение веток форума и опыта других пользователей позволило определиться с типом потолка и выбором материалов. Остановились на одноуровневой, двухслойной подвесной конструкции:

Крепеж – виброподвесы для потолка и направляющие для гипсокартона;

Изоляция – минеральная вата толщиной 50 мм;

Покрытие – слой ГВЛ, второй слой ГКЛ;

Швы – нейтральный герметик:

Демпферная лента (между стеной и конструкцией) – вспененный полиэтилен.

Использование виброподвесов позволит отсечь вибрационные шумы, а минеральная вата один из самых эффективных шумоизоляторов. Вместе с ГВЛ и ГКЛ получается приличный барьер и от ударных, и от воздушных шумов. Демпферная лента отсекает конструкцию от стен, препятствуя передаче вибрации на перегородки.

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По подсчетам, для комнаты площадью около 15 м² потребовалось 42 виброподвеса, что при их стоимости обошлось в солидную сумму – около $350. Вопрос «как сделать виброподвесы» встал в полный рост. Чтобы сэкономить, был сделан самодельный крепеж – использовались типовые подвесы для профилей и резина, приобретенная в магазине. Так как повышенных динамических нагрузок сверху не предвидится, как и вибрации от турбины, самодельные виброподвесы справятся с нагрузкой.

Необходимая толщина резиновой прокладки в 18 мм получилась посредством склеивания трех слоев по 6 мм. Для прокладки между потолком и самим подвесом использовал пористую резину. Хотя пришлось потратить немало времени на склеивание и сборку подвесов, себестоимость одного крепежа- самоделки получилась около $1, против $4.6 с лишним за специализированный.

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В процессе монтажа подвесов были использованы прокладки из резины, чтобы нагрузка распределялась равномерно. Попутно пришлось частично демонтировать встроенный шкаф и уменьшить высоту его зеркальной двери. Следующим «наживили» продольный профиль вдоль стен, чтобы упростить контроль уровня при монтаже остальных направляющих. Перед окончательной фиксацией между профилем и стеной проложили демпферную ленту. Вместо покупной обошлись вспененной подложкой под ламинат в несколько слоев. После монтажа поперечин пошла укладка минеральной ваты, для удобства нарезанной кусками. Вата к потолку крепилась на полипропиленовые дюбеля с большими шляпками – «грибки», они же «тарелки».

Когда собрал по уровню все продольные главные профили, смонтировал вспомогательные поперечины. После укладывал вату кусками – между профилями и потолком было мало места, потому что целью было минимально опустить потолок. Приходилось иногда с трудом ее проталкивать, но вата плотная, цельная, в работе относительно легкая.

Для обшивки каркаса гипсоволокнистыми листами была призвана сторонняя рабочая сила в лице друга. Чтобы облегчить процесс работы, осложненный тяжестью материала, соорудили «швабру» из профиля. Такой подсобный домашний инвентарь значительно облегчил и ускорил облицовку. Заключительным этапом работы с первым слоем стала обработка швов герметиком.

Чтобы сэкономить время и силы, была нанята профессиональная малярша, которая обработала швы, пошпаклевала потолок и покрасила в белый цвет. Так как обои немного пострадали в процессе обустройства звукоизоляции, их тоже переклеили.

МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА — ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Результат превзошел все ожидания – радио практически не слышно, спать не мешает абсолютно. Высота потолка до звукоизоляции в самом низком месте была 248 см, в среднем, сократилась на 7–11 см, сказался перепад плит перекрытий. Так что ощущения приземистого потолка нет. Цели достигнуты с минимальными затратами.