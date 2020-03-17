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Как сделать звукоизоляцию потолка своими руками, обеспечив тишину от шумных соседей

17.03.2020
Как сделать звукоизоляцию потолка своими руками

Звукоизоляцией потолка – можно вернуть себе тишину с минимальными затратами. Проблема звукоизоляции в большей степени касается горожан, живущих в многоэтажках, которым «везет» с шумными соседями. Плиты перекрытий прекрасно передают и звуки громкой речи или музыки, и вибрацию от топота, а все эти прелести способны подпортить жизнь.

Когда вопрос звукоизоляции встает в самом начале отделочных работ или капитального ремонта, он решается комплексным подходом – потолок/стены/пол. Тогда соседям будет без разницы, пляшут ли на вашей вечеринке десяток активных тинейджеров, или с первыми петухами на всю громкость играет любимое радио. Однако такой подход редкость, гораздо чаще проблема выявляется уже после ремонта, что осложняет рабочий процесс.

Как сделать звукоизоляцию потолка своими руками

Тщательное изучение веток форума и опыта других пользователей позволило определиться с типом потолка и выбором материалов. Остановились на одноуровневой, двухслойной подвесной конструкции:

Крепеж – виброподвесы для потолка и направляющие для гипсокартона;
Изоляция – минеральная вата толщиной 50 мм;
Покрытие – слой ГВЛ, второй слой ГКЛ;
Швы – нейтральный герметик:
Демпферная лента (между стеной и конструкцией) – вспененный полиэтилен.
Использование виброподвесов позволит отсечь вибрационные шумы, а минеральная вата один из самых эффективных шумоизоляторов. Вместе с ГВЛ и ГКЛ получается приличный барьер и от ударных, и от воздушных шумов. Демпферная лента отсекает конструкцию от стен, препятствуя передаче вибрации на перегородки.

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По подсчетам, для комнаты площадью около 15 м² потребовалось 42 виброподвеса, что при их стоимости обошлось в солидную сумму – около $350. Вопрос «как сделать виброподвесы» встал в полный рост. Чтобы сэкономить, был сделан самодельный крепеж – использовались типовые подвесы для профилей и резина, приобретенная в магазине. Так как повышенных динамических нагрузок сверху не предвидится, как и вибрации от турбины, самодельные виброподвесы справятся с нагрузкой.

Как сделать звукоизоляцию потолка своими руками

Необходимая толщина резиновой прокладки в 18 мм получилась посредством склеивания трех слоев по 6 мм. Для прокладки между потолком и самим подвесом использовал пористую резину. Хотя пришлось потратить немало времени на склеивание и сборку подвесов, себестоимость одного крепежа- самоделки получилась около $1, против $4.6 с лишним за специализированный.

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В процессе монтажа подвесов были использованы прокладки из резины, чтобы нагрузка распределялась равномерно. Попутно пришлось частично демонтировать встроенный шкаф и уменьшить высоту его зеркальной двери. Следующим «наживили» продольный профиль вдоль стен, чтобы упростить контроль уровня при монтаже остальных направляющих. Перед окончательной фиксацией между профилем и стеной проложили демпферную ленту. Вместо покупной обошлись вспененной подложкой под ламинат в несколько слоев. После монтажа поперечин пошла укладка минеральной ваты, для удобства нарезанной кусками. Вата к потолку крепилась на полипропиленовые дюбеля с большими шляпками – «грибки», они же «тарелки».

Когда собрал по уровню все продольные главные профили, смонтировал вспомогательные поперечины. После укладывал вату кусками – между профилями и потолком было мало места, потому что целью было минимально опустить потолок. Приходилось иногда с трудом ее проталкивать, но вата плотная, цельная, в работе относительно легкая.

Для обшивки каркаса гипсоволокнистыми листами была призвана сторонняя рабочая сила в лице друга. Чтобы облегчить процесс работы, осложненный тяжестью материала, соорудили «швабру» из профиля. Такой подсобный домашний инвентарь значительно облегчил и ускорил облицовку. Заключительным этапом работы с первым слоем стала обработка швов герметиком.

Чтобы сэкономить время и силы, была нанята профессиональная малярша, которая обработала швы, пошпаклевала потолок и покрасила в белый цвет. Так как обои немного пострадали в процессе обустройства звукоизоляции, их тоже переклеили.

МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА — ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Результат превзошел все ожидания – радио практически не слышно, спать не мешает абсолютно. Высота потолка до звукоизоляции в самом низком месте была 248 см, в среднем, сократилась на 7–11 см, сказался перепад плит перекрытий. Так что ощущения приземистого потолка нет. Цели достигнуты с минимальными затратами.

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