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Как сделать солнечный воздушный коллектор из водосточных труб своими руками (видео)

23.02.2020
Как сделать солнечный воздушный коллектор из водосточных труб своими руками

В весенне-осенний период можно значительно сэкономить на газе, угле и дровах, если сделать солнечный воздушный коллектор своими руками. Если дом большой, то маленький воздушный коллектор ощутимого эффекта не даст, поэтому необходимо построить коллектор больших размеров.

В данном случае коллектор изготавливался на всю длину дома, и, поскольку у коллектора довольно значительные размеры, то и материалы выбираются более мощные. Для каркаса целесообразно использовать доску толщиной 30-40 мм, задняя стенка из влагостойкой фанеры (OSB плита) — толщиной 8-10 мм.

В качестве абсорбера используются алюминиевые водосточные трубы прямоугольного сечения, поскольку алюминий является очень хорошим проводником тепла. Но как вариант, можно использовать трубы из жести круглого сечения.

Как сделать солнечный воздушный коллектор из водосточных труб своими руками

Для сохранения тепла в коллекторе, заднюю стенку необходимо утеплить минеральной ватой, а боковые стенки пенополистиролом. Для увеличения эффективности на минеральную вату необходимо постелить тонкий алюминиевый лист, а к письму хомутами прикрепить трубы (абсорберы).

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Поскольку вход и выход коллектора находится с одной стороны, то одну часть коллектора необходимо разделить с помощью деревянных перегородок.

Стоит учесть тот факт, что после сборки, коллектор будет очень тяжелым и для его установки потребуется помощь нескольких человек. Как вариант, коллектор можно собирать уже на месте, на треногах.

Как сделать солнечный воздушный коллектор из водосточных труб своими руками

Поскольку цоколь дома низкий, а воздушный коллектор вышел высокий, то его доведелося устанавливать на большем расстоянии под углом, чтобы не перекрывать окна. Для подведения воздуховодов была выкопана траншея и в нее возложены воздуховоды, предварительно утеплены пенопластом.

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После сборки, солнечный воздушный коллектор покрывается черной матовой краской. Для остекления использовался прозрачный шифер. Для доставки теплого воздуха в комнаты, необходимо использовать канальный вентилятор.

Как сделать солнечный воздушный коллектор из водосточных труб своими руками

Замер был сделан в декабре при температуре на улице минус 10 градусов, во время солнечной погоды. Температура входящего в коллектор воздуха (из дома) составила +14 градусов, максимальная температура на выходе составила 65 градусов в 12:00 дня. Поскольку зимой дни короткие, коллектор работал только с 9.00 до 15.00.

Для аккумулирования тепла, производимого солнечным воздушным коллектором, можно использовать воздушный гравийный теплоаккумулятор.

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Нужно отметить, что в летний период, когда в отоплении нет необходимости, солнечный воздушный коллектор необходимо затенить, чтобы уменьшить влияние высоких температур на коллектор, которые порой могут достигать более 100 градусов.

источник: n3fjp

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