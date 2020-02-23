Как сделать солнечный воздушный коллектор из водосточных труб своими руками (видео)

В весенне-осенний период можно значительно сэкономить на газе, угле и дровах, если сделать солнечный воздушный коллектор своими руками. Если дом большой, то маленький воздушный коллектор ощутимого эффекта не даст, поэтому необходимо построить коллектор больших размеров.

В данном случае коллектор изготавливался на всю длину дома, и, поскольку у коллектора довольно значительные размеры, то и материалы выбираются более мощные. Для каркаса целесообразно использовать доску толщиной 30-40 мм, задняя стенка из влагостойкой фанеры (OSB плита) — толщиной 8-10 мм.

В качестве абсорбера используются алюминиевые водосточные трубы прямоугольного сечения, поскольку алюминий является очень хорошим проводником тепла. Но как вариант, можно использовать трубы из жести круглого сечения.

Для сохранения тепла в коллекторе, заднюю стенку необходимо утеплить минеральной ватой, а боковые стенки пенополистиролом. Для увеличения эффективности на минеральную вату необходимо постелить тонкий алюминиевый лист, а к письму хомутами прикрепить трубы (абсорберы).

КАК САМОМУ СОБРАТЬ СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР И ПРИ ЭТОМ СЭКОНОМИТЬ

Поскольку вход и выход коллектора находится с одной стороны, то одну часть коллектора необходимо разделить с помощью деревянных перегородок.

Стоит учесть тот факт, что после сборки, коллектор будет очень тяжелым и для его установки потребуется помощь нескольких человек. Как вариант, коллектор можно собирать уже на месте, на треногах.

Поскольку цоколь дома низкий, а воздушный коллектор вышел высокий, то его доведелося устанавливать на большем расстоянии под углом, чтобы не перекрывать окна. Для подведения воздуховодов была выкопана траншея и в нее возложены воздуховоды, предварительно утеплены пенопластом.

ВОДЯНОЙ СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР — УСТРОЙСТВО, ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

После сборки, солнечный воздушный коллектор покрывается черной матовой краской. Для остекления использовался прозрачный шифер. Для доставки теплого воздуха в комнаты, необходимо использовать канальный вентилятор.

Замер был сделан в декабре при температуре на улице минус 10 градусов, во время солнечной погоды. Температура входящего в коллектор воздуха (из дома) составила +14 градусов, максимальная температура на выходе составила 65 градусов в 12:00 дня. Поскольку зимой дни короткие, коллектор работал только с 9.00 до 15.00.

Для аккумулирования тепла, производимого солнечным воздушным коллектором, можно использовать воздушный гравийный теплоаккумулятор.

СОЛНЕЧНЫЙ КОНЦЕНТРАТОР — УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (ВИДЕО)

Нужно отметить, что в летний период, когда в отоплении нет необходимости, солнечный воздушный коллектор необходимо затенить, чтобы уменьшить влияние высоких температур на коллектор, которые порой могут достигать более 100 градусов.

источник: n3fjp