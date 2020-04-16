Как сделать солнечный коллектор для подогрева воды в бассейне из противней для духовки (фото)

Как самостоятельно сделать солнечный коллектор для подогрева воды в бассейне из противней для духовки рассказал наш читатель Михаил.

Он купил себе бассейн 2х3х1.2 м и укомплектовал его всеми необходимыми аксессуарами. Использовать его комфортно можно было только в теплый период лета из-за недостаточной температуры воды. Находится бассейн под крышей, что защищает его от дождя и листьев, но это не позволяет достаточно нагреться воде.

Нагревать воду электричеством дорого и бессмысленно, потому что за ночь вода все равно остынет. Поэтому Михаил решил смастерить солнечный обогреватель.

КАК САМОМУ СДЕЛАТЬ СОЛНЕЧНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ДОМА ЗАТРАТИВ ВСЕГО $50 (ВИДЕО)

Купил оцинкованную жесть (1х2 м) и древесностружечную плиту ДСП толщиной 1 см. Обрезал по размеру жести и укрепил ДСП рамкой из планок. Составил ровно противни для духовки (которых купил два ящика) и обвел их контуры.

Просверлил в жести отверстия под штуцеры (1/2 дюйма) с помощью резца для сверления отверстий в плитке. С помощью сверла по дереву сделал в ДСП отверстия для прохождения штуцеров с буртиками. И прикрутил штуцеры с силиконовыми прокладками на жесть.

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Затем закрепил планки на задней стенке для вкручивания шурупов — в ДСП особо не вкрутиш. Они также служат для укрепления конструкции, ведь в двенадцати противнях будет примерно 70 литров воды! Затем все это покрасил морилкой и влагостойким лаком.

После сверлил и прикручивал противни. Сначала только четырьмя шурупами, потом сверлил отверстия чаще. В конце концов с помощью силикона и шуруповерта, трубок и пластиковых затяжек получилось вот что:

Сделал также для него и для насоса фильтра схему управления и защиты от утечек и поместил ее в коробочку. Питание 220 В пустил через УЗО. Тумблером включается насос-фильтр. Вот схема:

Насос будет брать воду с нижней части бассейна и качать ее через коллектор обратно в бассейн. Вода в бассейне всегда будет теплой. Всем удачи и новых идей!