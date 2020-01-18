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Как сделать солнечный коллектор для нагрева воды своими руками

18.01.2020
Как сделать солнечный коллектор для нагрева воды своими руками

Солнечные коллекторы для нагрева воды – это агрегаты, которые впитывают солнечные лучи и перерабатывают их в тепловую энергию. Для движения воды не нужны дополнительные приборы, поскольку она движется по принципу конвекции.

Преимущества и недостатки солнечного коллектора для воды

Солнечные коллекторы часто используются как альтернативные источники энергии. Они имеют свои плюсы и минусы.

Плюсы

— Экономия газа. В летний сезон коллектор покрывает расход теплой воды в доме. Весной и осенью его эффективность снижается, но он частично снимает нагрузку с котла.
— Независимость от других источников энергии.
— Для установки коллектора не нужно специальных разрешений от инстанций. Главное, приобрести правильное оборудование и нанять квалифицированного сантехника.
— Срок службы установки – от 15 лет.

Минусы

— Стоимость прибора колеблется в пределах 500-1000$, а окупаемость длится 7-10 лет.
— Климат способствует не постоянному использованию коллекторов. Зимой их использование неэффективно.
— Отопительная система должна иметь бак-накопитель. Иначе придется понести больше затрат на монтаж оборудования.

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Для потребления воды в быту необходим небольшой солнечный коллектор, размером 2 кв.м. В течение нескольких часов он может нагревать до 200 л воды. Этот агрегат можно изготовить собственноручно в несколько шагов.

Как сделать солнечный коллектор для нагрева воды своими руками

Как сделать солнечный коллектор для воды своими руками

— Варим решетку из труб и привариваем ее к листу стали. Затем необходимо покрасить это в черный цвет. Это будет поглотитель тепла.
— Раму изготавливаем из деревянных планок. Вырезаем отверстия для труб вход и выход.
— Заполняем щели между поглотителем и рамой с помощью утеплителя.
— На поглотитель тепла кладем 2 одинаковых стекла и соединяем их с помощью силикона.
— Монтируем теплообменник: в бак устанавливаем спираль из металлической трубы. Делаем отверстия на вход и выход.
— Утепляем бак.
— Изготавливаем опорную конструкцию.
— Устанавливаем агрегат на опорную конструкцию и соединяем с трубами для холодной и горячей воды. На входе горячей воды прикрепляем расширительный бачок.
— Наливаем в солнечный коллектор антифриз или воду, в бак заливаем водопроводную воду. Вода нагреется через 30 минут.

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