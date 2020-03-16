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Как сделать мини электростанцию в домашних условиях, инструкция (видео)

16.03.2020
Как сделать мини электростанцию в домашних условиях

Описание бесшумной и экономичной мини-электростанции от Дмитрия Коржевского, выдающей 1 Вт от пламени, рекомендовано к производству самодельщикам.

Для желающих скопировать:

Длина стального рабочего поршня 18, диаметр 16, ход 42, длина шатуна 107.Ход регулируется. Работает с каплей жидкого масла.
Диаметр камеры вытеснителя 39 мм, длина 92. Диаметр вытеснителя 37,5 длина 65, ход вытеснителя 22, длина штока 150, шатуна 52.Отверстия в середине камеры лучше не сверлить, трудно будет обеспечить герметичность.

Толщина стенки стального цилиндра 0,5 мм, использовал экран от какого-то прибора. Можно толще, но желательно максимально уменьшить толщину в середине на длине 2-3 см., вместо сверления отверстий (их трудно герметизировать).

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Горячая сторона заглушена отрезком от телескопической антенны с впаянным пятачком на конце и припаянным фланцем в основании, под винты. Под фланцем силиконовая шайба. Концы стеклянной трубочки (от предохранителя) промазаны силиконовым герметиком. На холодном конце камеры втулка сидит в отрезке от той же антенны, но меньшего диаметра.

Длина фторопластовых втулок 5 мм. Шток вытеснителя имеет диаметр 3 мм и составлен из 2-х направляющих от CD-DVD привода, скреплённых посередине латунной трубкой. Жестяные боковины приклеены к стеклянному цилиндру высокотемпературным герметиком из автомагазина. Отверстия для оси загерметизированы силиконовыми шайбами, плотно надетыми на шток и прижаты клипсами.

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Если у вас найдутся подходящие детали для камеры и цилиндра с другими диаметрами, то их объёмы должны находиться в той же пропорции, как у меня. Ход шатунов также изменится, поэтому следует предусмотреть его регулировку.Стирлинг непросто рассчитать, поэтому максимальную эффективность я выжимал из него экспериментально.

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