Как самому сделать мини-ГЭС (фото)

Для производства альтернативной энергии используют миниатюрные гидроэлектростанции, одну из которых разработал американский рационализатор. Подобную электростанцию могут построить все, кто имеет дом недалеко от реки. Сам автор реализовал свой проект за три дня.
Он использовал неработающий генератор от фирмы Cummins Onan, с которого взял диски для колеса турбины, а электрический генератор он изготовил из двух тормозных роторов размером по 28 см. Также использовал ступицу колеса от старого Доджа. Лопасти турбины выполнены из 10-ти сантиметровых стальных труб, разрезанные на четыре части.
Далее конструктор изготовил шаблон двенадцатидюймовых колес, на которые были нанесены метки необходимых отверстий, а также места для лопастей в количестве 16 штук. Сверления должно быть выполнено очень точно — от этого зависит эффективность всей установки. После сверления отверстий, диски были соединены стальными прутьями, длиной 25 см.
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В полученном изделии было сделано отверстие на 10 см для того чтобы облегчить монтаж электрического генератора и для того, чтобы была возможность лучшего доступа. Для усиления приливного водяного потока к турбине была присоединена специальная насадка в трубу, выполненная из изогнутого металлического листа.
В результате создана своя электростанция — труба с оригинальной насадкой была закреплена под углом 45 градусов, а саму турбину предварительно установили на втулку. Такой подход позволил конструктору производить регулировку. Установленная труба может осуществлять движение во всех четырех направлениях, а турбина и генератор могут отклоняться только взад-вперед.
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Для генератора американский конструктор использовал следующий подход: из проволоки был изготовлен стартер, который имеет 9 одинаковых колец, на каждое из которых было плотно намотано 125 витков. Также от стартера было отведено 6 жил, а сам он залит эпоксидным компаундом.
Ротор имеет 12 магнитов, расположенных по краям. Соединение ротора и стартера было выполнено с помощью смеси полиэстера и стекловолокна.
Созданный генератор закрепили с одной стороны турбины.
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Со свободной стороны электрического генератора прикрепили преобразователь, который помещен в специальный кожух из алюминия. Он превращает трехфазный переменный ток в постоянный. Мощность установки составила 12,5 Вт при 38 оборотах в минуту.
Для работы установки использовано ручей, который протекал у дома конструктора. С этого ручья вода забирается и подается к турбине.
После выбора угла наклона средняя скорость вращения турбины составила 110 оборотов в минуту. В результате этого турбина обеспечивает ток в 2 ампера (при напряжении 12 В).