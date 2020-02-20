Как самому сделать мини-ГЭС (фото)

Для производства альтернативной энергии используют миниатюрные гидроэлектростанции, одну из которых разработал американский рационализатор. Подобную электростанцию ​​могут построить все, кто имеет дом недалеко от реки. Сам автор реализовал свой проект за три дня.

Он использовал неработающий генератор от фирмы Cummins Onan, с которого взял диски для колеса турбины, а электрический генератор он изготовил из двух тормозных роторов размером по 28 см. Также использовал ступицу колеса от старого Доджа. Лопасти турбины выполнены из 10-ти сантиметровых стальных труб, разрезанные на четыре части.

Далее конструктор изготовил шаблон двенадцатидюймовых колес, на которые были нанесены метки необходимых отверстий, а также места для лопастей в количестве 16 штук. Сверления должно быть выполнено очень точно — от этого зависит эффективность всей установки. После сверления отверстий, диски были соединены стальными прутьями, длиной 25 см.

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В полученном изделии было сделано отверстие на 10 см для того чтобы облегчить монтаж электрического генератора и для того, чтобы была возможность лучшего доступа. Для усиления приливного водяного потока к турбине была присоединена специальная насадка в трубу, выполненная из изогнутого металлического листа.

В результате создана своя электростанция — труба с оригинальной насадкой была закреплена под углом 45 градусов, а саму турбину предварительно установили на втулку. Такой подход позволил конструктору производить регулировку. Установленная ​​труба может осуществлять движение во всех четырех направлениях, а турбина и генератор могут отклоняться только взад-вперед.

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Для генератора американский конструктор использовал следующий подход: из проволоки был изготовлен стартер, который имеет 9 одинаковых колец, на каждое из которых было плотно намотано 125 витков. Также от стартера было отведено 6 жил, а сам он залит эпоксидным компаундом.

Ротор имеет 12 магнитов, расположенных по краям. Соединение ротора и стартера было выполнено с помощью смеси полиэстера и стекловолокна.

Созданный генератор закрепили с одной стороны турбины.

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Со свободной стороны электрического генератора прикрепили преобразователь, который помещен в специальный кожух из алюминия. Он превращает трехфазный переменный ток в постоянный. Мощность установки составила 12,5 Вт при 38 оборотах в минуту.

Для работы установки использовано ручей, который протекал у дома конструктора. С этого ручья вода забирается и подается к турбине.

После выбора угла наклона средняя скорость вращения турбины составила 110 оборотов в минуту. В результате этого турбина обеспечивает ток в 2 ампера (при напряжении 12 В).