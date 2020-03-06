Как распознать неквалифицированного плиточника до начала работы

Никто не хочет, чтобы работы в его доме делал неквалифицированный сотрудник. Хуже всего, если во время проведения ремонтных работ за дело берется откровенно неопытный плиточник.

Плохо положенная плитка может обернуться серьезными финансовыми затратами. Избежать этого можно, только если своевременно распознать плохого мастера.

1. Низкая цена

Ни один настоящий мастер своего дела не возьмется за работу по цене существенно ниже, чем в среднем по рынку. Конечно, всегда следует учитывать разницу ценников между регионами в стране, однако даже в этом случае не стоит сразу радоваться человеку, который намеренно занижает оценку стоимости своих услуг.

2. Не имеет арсенала инструментов

Опытный мастер со стажем за время своей работы собирает арсенал проверенных, надежных, а самое главное (по большей части) высококлассных инструментов. Ни один мастер не пожалеет своего заработка на то, чтобы купить инструменты получше. Если внушительного набора инструментов у плиточника нет, есть повод усомниться в профессионализме этого человека.

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3. Использование устаревших методов

В нашем мире ничего не стоит на месте, а строительная отрасль так и вовсе развивается весьма динамичным темпами. Если мастер использует откровенно устаревшие методы работы – это лучше всего свидетельствует о том, что он вовсе не является специалистом в той области, в которой работает.

4. Неумение делать проходящие швы

Создание проходящих швов – это одна из важнейших и при этом наиболее сложных операций при укладке плитки. Если мастер не умеет делать ничего подобного, то это прямо свидетельствует о том, что он не профессионал. Поэтому следует сразу убедиться в том, что «специалист» разбирается в таком формате.

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5. Отсутствует логика действий

Наконец, неопытного мастера всегда выдает отсутствие конкретного и продуманного плана действий. Поэтому всегда следует убедиться, что плиточник умело оценивает фронт предстоящих работ до того, как возьмётся за инструмент.