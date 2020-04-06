Как превратить задний двор на даче в уютную зону отдыха, идея от ландшафтного дизайнера (видео)

Интересную идею полной реорганизации пространства внутреннего двора продемонстрировал молодой дизайнер из Франции, который самостоятельно создал настоящий райский уголок.

Обустройство приусадебного участка — довольно трудоемкий процесс, требующий достаточно весомых капиталовложений, времени, элементарных навыков работы с инструментом, знаний строительного и плотницкого дела, физической выносливости и творческой жилки.

Так много составляющих успеха в преобразовании внутреннего двора, как правило, отпугивает домовладельцев, но если посмотреть, как это сделал молодой французский ландшафтный дизайнер, можно и рискнуть.

Марвин Лауран (Marvin Laurand) будучи еще 15 летним юношей пошел учиться в учебный центр Жюля-Риффеля в Сен-Херблене, который готовит профессиональных ландшафтных дизайнером. Через 2 года талантливый юноша не просто на отлично выполнил дипломную работу, он стал победителем конкурса, проводимого среди студентов дизайнерского факультета Франции. Из 7 тыс. работ, отправленных на конкурс, его дизайн был признан наилучшим.

После окончания учебного заведения молодой человек создал свою собственную студию Atmoss’Vert и теперь вместе со своей командой обустраивает участки. В данном проекте Марвин Лауран доказал, что с такой работой можно справиться и в одиночку, прибегая к помощи друзей только при выполнении особо сложных процессов.

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Перед началом работы внутренний двор нужно максимально очистить и от построек и от ненужной растительности. Если деревья не вписываются в ваш новый проект, их следует убрать. В том случае, когда на участке посажены молодые растения, их можно выкопать и пересадить в другое место.

Когда площадь двора полностью расчищена, можно приступать к обустройству. Лучше начать с оформления боковых стен. Учитывая, что забор уже был готов и сделан из шлакоблока, который не очень вписывался в проект Марвина, он решил на одной стене сделать панель из натурального дерева.

Для этих целей была приобретена необработанная доска. Чтобы ее закрепить, пришлось делать деревянный каркас, к которому и были приклеены доски. Чтобы не перегружать все деревом, другую сторону оставили как есть, остальное пространство было окрашено в белый цвет.

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После окончания облагораживания стен можно было приступать к оформлению дальнего угла участка. Поскольку было решено оставить сарай, ведь все равно нужно где-то хранить велосипед, садовый инвентарь и различный инструмент, его фасад обновили с помощью стеклянных дверей с зеркальной поверхностью. Это помогло визуально увеличить крошечный внутренний дворик и спрятать то, что внутри находится.

Чтобы сарай не портил общую картину, Марвин его спрятал. Для этого был сделан короб, который молодой человек снаружи обшил фанерой, а внутри закрепил пленку ПВХ, чтобы влага не повредила дерево. В итоге получилась высокая узкая клумба, в которую были высажены цветы. Как стало известно авторам Novate.Ru, все растения, вплоть до настоящих пальм, дизайнер приобрел в питомнике, поэтому долго ждать, пока вырастут вновь посаженные цветы и деревья, не пришлось.

Когда фальш-стена была готова, молодой человек приступил к облагораживанию зоны отдыха, которая будет находиться сразу возле дома. Разобрав старую деревянную конструкцию, которая огораживала террасу, на ее месте было решено делать барную стойку.

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Чтобы придать оригинальности конструкции, он решил сделать отделку натуральным камнем – галькой. Это очень трудоемкий процесс, требующий усидчивости и умения подбирать правильный размер камешков, чтобы получился красивый рисунок, но конечный результат того стоит. После установки бетонной столешницы мастер покрасил гальку в черный цвет и провел подсветку.

Чтобы закончить композицию самого двора, автор проекта сделал дорожку и платформу для зоны отдыха из деревянного настила. А на остальном пространстве устроил настоящий тропический сад.

С одной стороны были посажены пальмы и декоративные кустарники, между которыми уложены большие камни. С другой стороны площадку засыпал белым песком, положил огромный пень с корнями, посадил пальму и несколько экзотических кустарников, установил небольшие садовые факелы.

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В зоне отдыха был сделан помост для создания углового мягкого дивана и установлен журнальный столик со светильником в форме настольной лампы.

Для того чтобы создать эффект — атмосферу по краям дорожки была установлена подсветка, а в самой зоне отдыха на открытой террасе большой садовый факел имитирует костер.

Естественно после окончания работ владельцы дома были несказанно рады столь кардинальным изменениям внутреннего двора.

источник: Atmoss’vert