Как превратить бытовые отходы в энергию, в домашних условиях

Британский инженер Ник Спенсер презентовал ультрасовременный кухонный гаджет, который перерабатывает домашний мусор в энергию для нагревания воды в доме.

Ник создал множество успешных изобретений, начиная от постельных принадлежностей для животных, до устройств для мойки окон и автомобилей. Но последнее его детище вызвало небывалый ажиотаж как среди ученых, так и простых домохозяек. Итак, устройство HERU, это первое в мире устройство для переработки бытовых отходов. Размер устройства не превышает посудомойку, но возможности его поистине грандиозные.

Home Recovery Recovery Unit (HERU) использует низкотемпературный пиролиз для преобразования отходов в топливо, которое можно использовать для нагрева воды в бытовых условиях.

При использовании низкотемпературного пиролиза отходы превращаются в уголь (твердое топливо), масло, воду и синтез-газ, который очищается для эффективного нагрева воды. Проще говоря, автономный блок размером с мусорную корзину, подключенный к водопроводу и канализации, питается от обычной бытовой вилки. Данная система невероятно энергоэффективна. К примеру, каждый 1 кВт электроэнергии потребляется для питания устройства, вырабатывает 2,5 кВт энергии тепла.

«Вы кладете мусор в основную камеру. Это может быть почти что угодно. Мы использовали одноразовые стаканы, пластиковые бутылки и остатки еды и подгузники. Далее, вы закрываете крышку и ждете. Сначала камера с мусором нагревается до ста градусов. Это испаряет воду из мусора и генерирует тепло для горячей воды. Затем температура увеличивается еще больше, и происходит то, что называется пиролизом. Отходы превращаясь во что-то вроде угля. Затем снова добавляется кислород, и весь этот пиролизованный мусор сжигается, чтобы в итоге нагреть воду.

Через восемь часов вы открываете крышку HERU и видите результат. Небольшое количество пепла сбрасывается в канализацию. А полученные газы сохраняются и затем используются в бытовых котельнях. Нагретая вода хранится в стандартном резервуаре для горячей воды.» — рассказал Ник Спенсер, автор технологии HERU.

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Зимой HERU может превратить полный бак мусора в 72 л горячей воды в день с температурой в 41 ° C (этого достаточно для длительного душа). Летом этот показатель увеличивается до 122 л / сутки.

По словам изобретателя, система HERU отлично подойдет для жилых микрорайонов. Представьте себе, если каждый мусорный пакет в доме можно использовать для выработки энергии, и в будущем не будет необходимости его вывозить. Все, кроме стекла и металла можно переработать в энергию. Если все это прикинуть в денежном эквиваленте, то выходит просто потрясающая экономия средств, которые можно потратить на другие нужды. С точки зрения экономии, покупка и установка HERU окупится в ближайший год.

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Прототип HERU уже испытан в лабораторных условиях, и следующим этапом будет тестирование устройства в реальных условиях. Большим плюсом является тот факт, что гаджет можно использовать как в домашних условиях, так и для бизнеса, будь то кафе, гостиница или крупное предприятие. По словам изобретателя, массовое производство может начаться уже в этом году.