Как правильно утеплить балкон в квартире

Открытые балконы жители многоэтажек используют лишь периодически. Тогда как после остекления и правильного утепления балконы могут стать частью жилого пространства вашей квартиры.

Дополнительные метры полезной площади всегда пригодятся. Прежде всего в них заинтересованы обладатели малогабаритного жилья. Например, сторонники радикальных решений могли ликвидировать окно с подоконным блоком, и присоединить балкон или лоджию к комнате. Однако иногда предпочтительнее вариант остекления и утепления этого пространства. Тогда появится дополнительное пространство, где в любое время года можно уединиться и в комфортных условиях учиться, работать или отдыхать.

Перед началом работ по утеплению нужна консультация специалиста. Он должен подтвердить, что выносные конструкции (особенно старых зданий) не изношены и способны выдержать нагрузку стеклопакетов и изоляции. Отсюда вывод: идеальным утеплителем можно считать только легкий и тонкий. Такой не утяжелит конструкцию и не «съест» драгоценные сантиметры жилого пространства.

Чтобы эффективно сохранять температуру в помещении при минимальной толщине изоляции необходим материал с низким коэффициентом теплопроводности. По этому показателю лидирует изоляция из жесткого пенополиуретана LOGICPIR Балкон, разработанная специально для внутреннего утепления выносных конструкций дома.

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ ШУМА В КВАРТИРЕ. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ

Достаточная жесткость и прочность PIR-плит позволяет им выдерживать динамические нагрузки при перемещениях детей и взрослых по утепленному полу. Материал практически не впитывает влагу, не гниет, не подвержен биопоражениям. Диапазон его рабочих температур широк: от –40 до +110˚С. И главное, он сохраняет заявленные производителем характеристики более 50 лет!

Монтаж PIR-плит ведут в любое время года. Предварительно со стен, потолка и пола удаляют старую штукатурку, лохмотья краски, торчащую арматуру т.д. Пол выравнивают с помощью цементно-песчаного раствора (не в холодное время года) или сухой стяжки (быстро, просто, в любой сезон). После чего приступают к монтажу изоляции. PIR-плиты фиксируют пластиковыми фасадными дюбелями. Начинают процесс со стен, затем переходят на потолок, заканчивают полом. Стыки проклеивают алюминиевым скотчем, чтобы получить герметичный паронепроницаемый слой. Поверх слоя теплоизоляции монтируют направляющие (деревянные или металлические), на которые крепят отделочные материалы — стеновые панели, вагонку, листы гипсокартона под обои, краску или штукатурку.

Даже при качественно выполненных работах по утеплению в морозные зимние дни на балконе или веранде будет холодно. Поэтому еще при создании проекта желательно подумать об их обогреве.

ИНФРАКРАСНЫЙ ТЁПЛЫЙ ПОЛ — ПРЕВОСХОДИТ ОБЫЧНУЮ СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ СЖИГАЮЩУЮ ТОПЛИВО

Удобнее всего поддерживать нужную температуру с помощью электрического теплого пола, уложенного поверх слоя фольгированной PIR-изоляции. Именно она обеспечит равномерный прогрев помещения и будет играть роль теплового экрана, который снизит энергетические потери конструкции.