Как правильно оборудовать открытую стоянку для машины на даче

Открытая стоянка на дачной лужайке — неплохой вариант. Только вот от колес на траве остаются вмятины, а со временем появляется и колея. Чтобы избежать этого, площадку для стоянки автомобиля следует замостить. И лучше так, чтобы между камнями выступала трава. Мощеный паркинг выглядит гораздо привлекательнее, чем серая бетонная площадка. Покрытие из искусственных бетонных камней смотрится прилично само по себе, а в сочетании с изумрудной зеленью травы выглядит просто великолепно.

Камнями с ровными краями, уложенными плотно друг к другу, вымощена пешеходная дорожка, идущая мимо стоянки к парадному входу в дом. И тот, и другой вид камней имеют одинаковую толщину, что позволяет класть их на общую песчаную подушку. Размеры и планировка стоянки позволяют припарковаться как передом, так и задом, развернув автомобиль.

Пешеходная дорожка

Устройство поворотов и изгибов требует тщательных расчетов. Так, при разбивке подъездного пути и круга для разворота необходимо учитывать радиус поворота автомобиля. Не следует забывать и то, что колея передних колес не совпадает с колеей задних. Поэтому проезжая часть должна быть существенно шире автомобиля. При устройстве пешеходных дорожек таких проблем нет. Тем не менее резких поворотов следует избегать, а если они все-таки потребуются, то для мощения этих мест надо использовать специальные фасонные камни. Если же крутые повороты выкладывать обычными камнями прямоугольной формы, на внешнем радиусе образуют слишком широкие швы, камни здесь будут лежать непрочно, да и ходить по такой мостовой не очень приятно. К тому же расположенные веером камни портят общий вид дорожки.

В случае когда пешеходная дорожка вблизи дома проходит вплотную к стоянке, а в зоне подъездного пути — точно посередине «основной дороги», укладку камней целесообразно начать именно с пешеходной части. Потом она будет служить ориентиром при мощении других зон.

КАК ВЫБРАТЬ ПОГРУЖНОЙ НАСОС ДЛЯ КОЛОДЦА НА ДАЧУ

Песчаную подушку можно сформировать сразу на всех участках. При правильно выполненных подготовительных работах процесс мощения пешеходной дорожки (ширина которой — 1,2 м) пойдет быстро. Укладку камней здесь ведут с перевязкой швов.

Мостовая с травяным покрытием

Предлагаемая технология мощения примечательна тем, что позволяет озеленить мостовую без ущерба для ее прочности. Укладку бетонных камней ведут так, чтобы между ними оставались зазоры, в которых могла бы расти трава. В качестве прокладок между камнями используют отрезки перфорированных ДСП. Эти прокладки аккумулируют необходимую для растений влагу, а со временем, когда трава пустит корни и окрепнет, прокладки сгнивают, давая растениям дополнительные питательные вещества.

источник: odoms