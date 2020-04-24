Как правильно изолировать фундамент здания при высоком уровне грунтовых вод

Идеальными для строительства любого вида фундамента считаются условия, когда уровень грунтовых вод всегда находится ниже глубины промерзания грунтов – это, практически, идеальная ситуация: дом с просторным и сухим подвалом. Но, бывает, что уровень грунтовых вод (УГВ) наблюдается на меньшей глубине, нежели промерзание грунта?

А что делать, если необходимо заложить фундамент не больше 3-х метов, и высоком уровне грунтовых вод?

В этом случае, гидроизоляция фундамента обеспечивается посредством применения двух слоёв битумполимерных материалов. Они наплавляются на предварительно подготовленное основание. Эта же система изоляции применяется для пола, настилаемого по грунту, чтобы предотвратить капиллярное поднятие грунтовых вод.

Применение теплоизоляции из экструдированного полистирола защищает фундамент здания от промерзания, создавая оптимальные сочетания температуры и влажности в эксплуатируемом помещении. Кроме того, применение изоляционного слоя дополнительно защищает гидроизоляционный слой от механических повреждений и других негативных факторов.

ПРАВИЛЬНЫЙ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМА, ПЛЮСЫ И МИНУСЫ УТЕПЛЁННОЙ ШВЕДСКОЙ ПЛИТЫ

Экструдированноый полистирол характеризуется низкой теплопередачей, низким водопоглощением, что позволяет избегать конденсации водяного пара на стенах, для дополнительной гидроизоляции швы бетонной конструкции прокладываются гидрошпонками. Эти эластичные ленты ПВХ уплотняют рабочие и деформационные швы в конструкциях, которые временно или постоянно подвергаются воздействию сточных или грунтовых вод, для удлинения путей проникновения воды в помещение

Выбирая плиты экструдированного пенополистирола для теплоизоляции полов, необходимо учитывать интенсивность нагрузки на конструкцию пола. Сила сжатия определённого типа плит не может превышать рассчитанную для него норму. Так, полы первых этажей и подвальных помещений несут более серьёзную нагрузку и требуют повышенного внимания. Чего не скажешь о полах, расположенных между этажами. Слой изоляции толщиной 14 см обеспечит коэффициент теплоотдачи равный 0,22 В (м2·К).

ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БИТУМНУЮ МАСТИКУ ПРИ ИЗОЛЯЦИИ ФУНДАМЕНТА

Чтобы не допустить появление мостиков холода в зоне фундамента, панели экструдированного пенополистирола укладывают непосредственно под железобетонными плитами опор и соединяют с теплоизоляцией по всему периметру стен фундамента.