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Как построить малую солнечную станцию мощностью 30 кВт на своем участке (видео)

09.03.2020
Как построить малую солнечную станцию мощностью 30 кВт на своем участке

Житель города Дубно, Ровенская область, Василий Власюк установил солнечную электростанцию мощностью 30 кВт — и уже год зарабатывает на возобновляемых источниках энергии.

По словам предпринимателя, 108 фотоэлектрических модулей смонтированы на крыше дома и металлических опорах над гаражом выработали больше электроэнергии в мае.

«Самым успешным месяцем оказался солнечный и жаркий май — СЭС произвела примерно 4 тыс. кВт-ч, — рассказывает Василий Власюк. — В июне-июле шли дожди и показатели уменьшились, но климат меняется, и в Ровенской области сейчас значительно больше солнечных дней».

Как построить малую солнечную станцию мощностью 30 кВт на своем участке

«Устанавливать солнечные панели лучше за городом, чтобы рядом не было соседних домов и деревьев, которые создают тень, тогда будет значительно лучший эффект, делится опытом предприниматель.

МОЖЕТ ЛИ ДОМАШНЯЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ НА 30 КВТ ПРИНОСИТЬ ДОХОД $800 В МЕСЯЦ

«Для достижения максимальной отдачи фотоэлектрические модули нужно размещать строго на юг, — объясняет он. — Уже в ходе эксплуатации пришлось переставлять часть батарей, которые были смонтированы слишком близко друг от друга ».

Как построить малую солнечную станцию мощностью 30 кВт на своем участке

Также нужно искать компетентных и квалифицированных специалистов, отмечает Василий Власюк. «У меня изначально не было никаких вопросов к предпринимателю, который ставил панели, но впоследствии выяснилось, что он не может предоставить все необходимые документы на оборудование, — рассказывает он. — Пришлось переставлять электрический столб и демонтировать трубу на доме».

СКОЛЬКО МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ НА ДОМАШНЕЙ СЭС И «ЗЕЛЕНОМ» ТАРИФЕ

Во время холодной погоды в короткие декабрьские дни солнечная станция производят 3-5 кВт-ч электроэнергии в сутки. «Регулярно мониторю работу СЭС и записываю показатели в специальный журнал, — рассказывает Василий Власюк. — В солнечной энергетике все зависит от погоды: если в декабре 2017 получил 350 кВт-ч, то в декабре 2018 — около 150 кВт-ч ».

Излишки «зеленой» электроэнергии продает Василий Власюк по «зеленому» тарифу. СЭС обошлась предпринимателю в миллион гривен, из которых 200 тыс. гривен — собственные сбережения, а 800 тыс. — банковский кредит.

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