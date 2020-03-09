Как построить малую солнечную станцию мощностью 30 кВт на своем участке (видео)

Житель города Дубно, Ровенская область, Василий Власюк установил солнечную электростанцию мощностью 30 кВт — и уже год зарабатывает на возобновляемых источниках энергии.

По словам предпринимателя, 108 фотоэлектрических модулей смонтированы на крыше дома и металлических опорах над гаражом выработали больше электроэнергии в мае.

«Самым успешным месяцем оказался солнечный и жаркий май — СЭС произвела примерно 4 тыс. кВт-ч, — рассказывает Василий Власюк. — В июне-июле шли дожди и показатели уменьшились, но климат меняется, и в Ровенской области сейчас значительно больше солнечных дней».

«Устанавливать солнечные панели лучше за городом, чтобы рядом не было соседних домов и деревьев, которые создают тень, тогда будет значительно лучший эффект, делится опытом предприниматель.

МОЖЕТ ЛИ ДОМАШНЯЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ НА 30 КВТ ПРИНОСИТЬ ДОХОД $800 В МЕСЯЦ

«Для достижения максимальной отдачи фотоэлектрические модули нужно размещать строго на юг, — объясняет он. — Уже в ходе эксплуатации пришлось переставлять часть батарей, которые были смонтированы слишком близко друг от друга ».

Также нужно искать компетентных и квалифицированных специалистов, отмечает Василий Власюк. «У меня изначально не было никаких вопросов к предпринимателю, который ставил панели, но впоследствии выяснилось, что он не может предоставить все необходимые документы на оборудование, — рассказывает он. — Пришлось переставлять электрический столб и демонтировать трубу на доме».

СКОЛЬКО МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ НА ДОМАШНЕЙ СЭС И «ЗЕЛЕНОМ» ТАРИФЕ

Во время холодной погоды в короткие декабрьские дни солнечная станция производят 3-5 кВт-ч электроэнергии в сутки. «Регулярно мониторю работу СЭС и записываю показатели в специальный журнал, — рассказывает Василий Власюк. — В солнечной энергетике все зависит от погоды: если в декабре 2017 получил 350 кВт-ч, то в декабре 2018 — около 150 кВт-ч ».

Излишки «зеленой» электроэнергии продает Василий Власюк по «зеленому» тарифу. СЭС обошлась предпринимателю в миллион гривен, из которых 200 тыс. гривен — собственные сбережения, а 800 тыс. — банковский кредит.