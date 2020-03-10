Как построить бюджетный, теплый дом из обычных дров и глины

Далеко не всем повезло родиться в столице или получить в наследство жилье хотя бы в районном центре. Цены на квартиры в последнее время кусаются, а депозитные ставки от банков кажутся просто грабительскими.

Дом мечты

Строить дом мы будем из дерева, основой нашего раствора станет глина, но в принципе можно воспользоваться навозом.

Дом, как известно, начинается с фундамента. Рыть много метров вглубь нам не придется, а то так и до подземных источников докопаемся. Будет вполне достаточно полуметра, ведь дерево куда легче кирпичей.

Делаем простенький ленточный бутовый фундамент, заливаем раствором камни, постепенно заполняя предательские пустоты. Главное — делать всё слоями, дав раствору хорошенько высохнуть.

Раствор для кладки стен, как уже упоминалось, лучше всего делать из глины. Чтобы она не потрескалась от морозов, в наше месиво надо бы добавить соломы (примерно 20 % от общего объема). Если ты любитель почитать, то можешь заменить солому газетами.

Проще, чем класть кирпичи

Не нужно быть мастеровитым каменщиком, чтобы разобраться с технологии кладки поленьев. Кстати, подойдет далеко не любая древесина для наших будущих хоромов. Лучше всего использовать хвойные, но можно заменить на дуб или ясень.

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По весне берем наши деревца и чистим древесину от коры. Затем храним заготовки в теплом сухом месте годика так три. Когда древесина просохнет, она будет готова стать основой для стен.

Маленькие хитрости

Итак, берем мы наш раствор, наносим ровным слоем на фундамент, а затем кладем первый слой дровишек. Чтобы стена была теплее, глиняно-соломенный раствор следует укладывать не сплошным слоем, а двумя параллельными грядками. Называется сие чудо сквозным методом кладки.

Не стоит отклоняться от технологии, поскольку древесина, какой бы качественной она ни была, имеет свойство расширяться и сужаться. Это случается из-за погодных условий: морозы, жара, повышенная влажность и засуха. Воздушная прослойка в толщине глины не позволяет швам промерзать, образовывая мостики холода.

А вот известково-изоляционный метод предполагает закладывание раствора не на всю глубину стены. Он кладется на 5–10 см с наружной и внутренней стороны стены, обеспечивая стабильность соединения, а посередине остается изолирующий материал. Весьма актуально в регионах с повышенной сейсмической активностью.

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Когда дело дойдет до углов, неплохо бы воспользоваться системой перевязки кладки дровяных рядов, также как и с кирпичной кладкой. Такой способ гарантирует устойчивость конструкции.

Тонкости строительства

Спешить с укладкой также не стоит. За раз можно сделать не более трех рядов кладки. Если больше — конструкция просядет и поплывет, не выдержав нагрузки. Надо дать глине подсохнуть.

Если в дремучем лесу, не дай бог, не нашлось лазерного уровня, то для поддержания ровности стены используй проверенный дедовский способ — щиты опалубки. Прикрепи саморезами к уже уложенному бруску и ориентируйся по его длине.

Заранее стоит рассчитать, где у тебя будут окна и двери. Хорошо бы перед началом строительства составить чертеж, но мы же и без него мастера на все руки! Оконные и дверные рамы желательно сделать заранее.

Чтобы крыша не протекала

Когда дело дойдет до крыши, не стоит скупиться на материалы. Козырьки должны выступать едва ли не на полметра от стены, чтобы дерево не промокало и не теряло свои свойства.

КРЫША ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМА, ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Если ты всё же построишь этот дом и он простоит пару лет, то придет время обработать древесину специальным раствором или просмолить. Это убережет дерево от порчи.