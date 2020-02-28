Как платить меньше за отопление загородного дома? Что необходимо учесть при строительстве!

Для многих строительство энергоэффективного дома предполагает сложный высокотехнологичный подход и кажется просто фантастикой. Однако есть и другие, простые способы добиться реальной экономии на отоплении.

Правильная ориентация дома по сторонам света

Еще на этапе планировки участка и выборе проекта стоит учесть ориентацию дома по сторонам света. Продуманное расположение поможет оградиться от холодных ветров, сквозняков и впустить в дом максимум солнечного света. В расчет нужно брать и розу ветров. В среднем по России западные, северные и северо-западные ветры дуют чаще всего и оказываются, как правило, холодными и порывистыми. Поэтому стены, сориентированные на эти стороны, лучше делать либо глухими, либо с минимальным количеством окон.

Что же касается планировки, то в данной части дома будут кстати технические и хозяйственные помещения — кладовка, котельная, зоны хранения, гараж и т.п. В особом обогреве и естественном освещении они не нуждаются, да к тому же послужат защитой жилых комнат от сквозняков. Самой теплой считается солнечная южная сторона, так что большим окнам здесь самое место. Кроме того, она идеальна для зон общего сбора семьи и гостей (гостиной, столовой и пр.).

Логично, что в южных регионах, где более актуален вопрос экономии на кондиционировании, действует противоположный принцип: фасад с крупноформатными окнами «разворачивают» на север, чтобы исключить перегрев помещений в жаркую погоду. С южной стороны площадь остекления стараются минимизировать.

Форма дома

На микроклимат и энергоэффективность коттеджа не в последнюю очередь влияет объемно-планировочное решение. В его основе лежит правило компактности. В идеале дом должен иметь такую форму, чтобы отношение его периметра к отапливаемому объему или площади было как можно меньше.

Для высоких зданий с узким корпусом и большой площадью стен характерна чрезмерная утечка тепла. В то время как низкие и широкие дома, отличающиеся рациональной компактностью, имеют более устойчивый микроклимат и менее подвержены воздействию ветра.

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Немного сэкономить возможно и за счет оптимальной геометрии дома. Если отказаться от выступающих архитектурных конструкций (эркеров, ризалитов и т.п.), теплоэффективность жилища повысится. По информации Московского научно-исследовательского и проектного института типологии, затраты на отопление здания с плоским фасадом могут быть на 10-12 % ниже по сравнению с постройкой сложной конфигурации.

Есть интересные расчеты, подтверждающие, как форма дома влияет на экономию тепла. Данные относятся к многоэтажкам, однако вполне могут быть применены и к частной застройке. К примеру, здания атриумного типа позволяют снизить до 35% теплопотерь по сравнению с типовыми.

Наличие тамбура

Тепловым шлюзом между улицей и жилыми комнатами служит тамбур. Это помещение, в стародавние времена всегда присутствовавшее в избах, в современных проектах встречается крайне редко. А зря, так как зима по-прежнему сурова, и защита от проникновения холодного воздуха в дом явно не будет лишней.

Прихожая, примыкающая, как правило, к гостиной или столовой, без тамбура, сильно охлаждается. Как следствие, теплопотери весьма значительны. Роль теплового буфера может играть также веранда или гараж.

Теплые двери

Если тамбур в доме не предусмотрен, тепловым буфером могут служить двойные двери. Однако подобные конструкции не всегда удобны, к тому же непросты в монтаже. Отличной альтернативой им станет теплая дверь или же, как ее еще называют, дверь с терморазрывом.

Ее главное отличие от обычной — несколько слоев теплоизоляции, которые призваны не пропускать холод внутрь и не выпускать тепло наружу. Некоторые производители увеличивают количество слоев до семи и даже больше. В качестве теплоизоляции применяют экструдированный пенополистирол, каменную и стекловату, пенополиуретан.

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Вторая ее особенность — изоляционная прослойка (как правило, полиамидная), которая отделяет утеплитель от металлических поверхностей, препятствуя теплообмену между материалами. Именно ее и называют терморазрывом.

Наконец, стальной каркас (толщина стали не менее 2 мм) — важнейший элемент конструкции двери с терморазрывом.

Герметичный теплоизоляционный контур

Значительные теплопотери здания происходят через фундамент, стены и кровлю. Статистика совсем не веселая: через фундамент и пол теряется около 15% тепловой энергии коттеджа, через стены — около 20%, через кровлю — порядка 15 %. Поэтому главная превентивная мера от утечек тепла — это создание герметичной оболочки, не имеющей мостиков холода.

Еще на этапе рытья котлована нужно сформировать непрерывный теплоизолирующий контур, исключающий контакт фундамента с грунтом.

Добиться высокой теплосберегающей способности стен можно двумя способами. Первый — это возвести конструкции из традиционных «холодных» материалов (железобетон, пенобетон, кирпич и пр.), увеличив их толщину. Однако такой вариант экономически невыгоден, так как придется переплатить за материалы и для стен, и для фундамента. Кроме того, вырастут трудозатраты.

Более разумный способ — построить ограждающие конструкции оптимальной толщины из материалов, которые отличаются низким коэффициентом теплопроводности. Это либо однослойные стены из крупноформатных поризованных керамических кирпичей или газобетонных блоков, либо многослойные с эффективной теплоизоляцией (слоистая кладка, наружное утепление со штукатурным слоем и вентилируемый фасад).

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Плюсы однослойных конструкций в ускорении строительных процессов, а также возможности отказаться от теплоизоляции. Преимуществом многослойных является утеплитель, монтируемый со стороны улицы, — он перекрывает вероятные мостики холода, а кроме того защищает стены от внешних воздействий и температурных колебаний.

Дополнительное перекрестное утепление крыши

Что же касается кровли, то улучшить ее теплосберегающую способность можно, создав дополнительный перекрестный контур утепления конструкции. Толщина волокнистого утеплителя для мансардной крыши должна составлять 200 мм. Между тем стандартная высота деревянных стропильных балок — 150 мм, и потому многие застройщики устраивают теплоизоляционный слой толщиной также 150 мм.

Говорить об энергоэффективности таких крыш, естественно, не приходится. При этом возникает еще ряд проблем. Во-первых, деревянная стропильная нога является в определенной степени мостиком холода. Так что в случае утепления крыши только за счет плит или матов, уложенных между стропил, промерзания этой конструкции не избежать.

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Во-вторых, даже опытным кровельщикам при монтаже плит или матов не достичь абсолютно плотного их прилегания к стропильным ногам на всем скате, где-то обязательно останутся неплотности и появятся мостики холода. Особенно это касается крыш сложной формы, где приходится подрезать утеплитель, чтобы уложить его между стропил. Получается, что обеспечить нужную толщину теплоизоляционного слоя и перекрыть возможные мостики холода может только дополнительный перекрестный контур утепления.

Теплые окна

Неправильный выбор окна и ошибки монтажа могут привести к тому, что вам придется «вылететь в трубу», оплачивая счета за отопление. Всего через окна утекает примерно 35% тепла коттеджа (свыше ⅔ тепла — через стекло, а остальное — через другие элементы конструкции).

Для энергоэффективных домов рекомендуют использовать окна с деревянными рамами и двухкамерными стеклопакетами либо конструкции из «теплого» алюминия. ПВХ-профили подвержены серьезным деформациям при перепадах температур. Чем шире профиль, тем лучше он защищает от холода.

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Сопротивление теплопередаче остекления повышает также низкоэмиссионное оптическое покрытие — твердое (k) из тонкослойной окиси металлов и мягкое (i) из оксидов металлов. Последние по энергосбережению вне конкуренции: теплопотери через оконную конструкцию сокращаются на 90%. Нанесение низкоэмиссионного покрытия увеличивает стоимость стеклопакета на 20-30%.