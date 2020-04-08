Как обшить дом вагонкой из цельного дерева своими руками. Советы мастера

Сразу оговоримся, не следует путать деревянную вагонку и шпонированные панели из МДФ. Эти материалы, хоть внешне и похожи, но отличаются, как своим поведением в процессе эксплуатации, так и в монтаже. Сегодня речь пойдёт именно о вагонке из цельного дерева, особенностях её выбора и монтажа на стены дома.

Выбор дерева и формата вагонки

Ключевой показатель, определяющий качество деревянной вагонки — её класс. Различают четыре разновидности этого отделочного материала:

— Экстра. Вагонка такого типа не имеет малейших признаков пороков, таких как крень, тяговость, сучки, засмолки, свили и подобные им. Таким образом, поверхность древесины обладает не только визуальной однородностью, но также и физической целостностью.

— Класс А. Качество такой вагонки несколько ниже предыдущего класса: присутствуют в ограниченном количестве небольшие плотные сучки, наблюдаются неоднородности рисунка волокон, образования пониженной плотности и аналогичного рода дефекты. Тем не менее, древесина имеет цельную структуру.

— Класс В. При этом уровне качества вагонки допускается проявление выраженных пороков, исключающих физическую однородность древесины. К такого рода дефектам относят радиальные трещины, засмолы, выпавшие сучки и пр.

— Класс С. В эту группу входят пиломатериалы, не прошедшие контроль качества для получения более высокого класса.

Также, следует обращать внимание на геометрию профиля погонов вагонки. Общепринятым стандартом считается толщина 12,5 мм при ширине 88 мм без учёта выступа шипа. Настоятельно рекомендуется при закупке вагонки вооружиться штангенциркулем и проконтролировать базовые размеры. Отклонение более 5% — явный признак некачественной продукции. Также важно, чтобы профиль вагонки сохранялся по всей длине доски, иначе гарантированно возникнут проблемы с выравниванием и стыковкой замков.

Вагонка, также, отличается и по профилю. Помимо традиционной формы со скошенными фасками существуют модификации «Софтлайн» и «Штиль» со скруглёнными кромками. Также популярна вагонка типа «Ланд-хаус» и «Блок-хаус»: первая имеет сложный фрезерованный профиль, вторая — форму горбыля, то есть, по сути, имитирует оцилиндрованный брус. Критерий выбора формы профиля и текстуры древесины есть лишь один — эстетический. Отметим лишь, что вагонка из твёрдых сортов древесины более предпочтительна для использования во влажных помещениях и при значительных перепадах температур.

Обязательно нужно обращать внимание на качество обработки. Для вагонки недопустимо наличие ворса на лицевой поверхности: это явный признак, что перед обработкой древесина не была должным образом просушена. Дополнительно проверьте, не имеет ли вагонка так называемых пробок: иногда для повышения класса качества сучки вырезают и глушат отверстия цельной древесиной, что в конечном итоге негативно сказывается на внешнем виде.

Подготовка поверхности стен

Перед обшивкой стен вагонкой нужно правильно подготовить черновые поверхности. В зависимости от типа основания, процедура подготовки может отличаться.

Деревянные стены в обязательном порядке нужно покрыть биозащитными составами и антипиренами, повышающими огнестойкость. Если речь идёт о стенах с правильной геометрией и плоскостностью, например, каркасных, вагонку на них можно крепить напрямую без обрешётки. Однако предварительно нужно герметично заделать стыки между листовыми материалами и провести грубую обдирку для удаления выступающей щепы. Если согласно требованиям расчёта по влагонакоплению стен требуется устройство пароизоляции, её монтируют на этом этапе. Также обязательным требованием при отделке стен вагонкой является обеспечение вентзазора, что в данном случае можно сделать за счёт пластиковой узловой сетки.

ЗАЧЕМ НУЖНА ШТУКАТУРКА СТЕН И ПОТОЛКА В КВАРТИРЕ

Стены из кирпича или бетона под вагонку обычно утепляют, используя минеральную вату или фольгированный изолон, обращённый отражающей поверхностью внутрь помещения. Монтаж утеплителя лучше выполнять приклеиванием на монтажную пену с тщательной герметизацией всех стыков и примыканий. После этого крепление подсистемы осуществляется сквозь теплозащиту.

Внутренние перегородки под отделку вагонкой в обязательном порядке должны обшиваться листовыми материалами. Помимо OSB, для этих целей можно использовать СМЛ, ГВЛ или тонкую обрезную доску. Обшивка каркаса перегородок необходима для придания им монолитной прочности, улучшения звукоизоляции, а также стабилизации поведения неоднородных сред. Ну и, конечно, обеспечения сохранности наполнителя.

Ограждающие конструкции из гигроскопичных материалов, таких как газосиликат или пенобетон, требуют нанесения гидроизоляции перед отделкой вагонкой. Связано это с тем, что из-за малой толщины древесина в высокой степени подвержена усушке и короблению. Поэтому влияние повышенной влажности на такую отделку следует исключать всеми способами, вплоть до устройства фальшстены с вентзазором.

Монтаж обрешётки

Каркасная подсистема под обшивку вагонкой выполняется преимущественно из сосновых планок сечением 20–25х40 мм. Это достаточно дешёвый материал, к тому же он хорошо подходит для надёжного закрепления. Перед этим материал должен пройти сушку в комнатных условиях, в идеале влажность должна составлять порядка 12 ± 3%, то есть тот же уровень влагонакопления, что и у вагонки.

КРЫША ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМА, ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Рейки обрешётки должно располагаться перпендикулярно направлению укладки вагонки. Как правило, деревянная обшивка направлена вертикально во избежание стыковки погонов, то есть подсистема располагается по горизонту. Шаг установки реек можно выбирать свободно в диапазоне 40–60 см, это зависит по большей части от веса отделочного материала, предполагаемых условий эксплуатации, в том числе и механических воздействий. В обязательном порядке планки обрешётки монтируются под всеми угловыми примыканиями, это необходимо для закрепления накладок и плинтусов не к отделочному материалу, а к элементу подсистемы.

Важнейший этап при монтаже обрешётки — её выравнивание в единую плоскость и выведение геометрии помещения. Процессу должна предшествовать обмерка комнаты, в процессе которой отмечают наиболее существенные отклонения. Далее одна из стен принимается за базовую, в этих целях лучше выбрать наиболее ровную плоскость с наименьшим количеством проёмов.

На стенах, смежных с базовой, отмечают две вертикальные линии, отстоящие от черновой плоскости на толщину реек обрешётки, плюс допуск на исходную кривизну. Путём соединения разметки по полу и потолку с помощью красящего шнура получается четыре линии замкнутого контура, образующего единую плоскость. Разметка остальных стен проводится аналогичным образом, но теперь с использованием «египетского» треугольника для формирования прямых углов.

Выравнивание реек в единую плоскость осуществляется по шнуру-причалке за счёт деревянных подкладок разной толщины или с помощью пар пластиковых монтажных клиньев. Фиксация обрешётки выполняется сквозным крепежом в материал основания сквозь подкладки, для этих целей могут использоваться как пластиковые дюбели с головкой под потай, так и калёные саморезы. Обращаем ваше внимание, что система оцинкованных профилей для монтажа вагонки не пригодна: как с точки зрения однородности поведения, так и с позиции допустимых способов закрепления отделки.

Набор и крепление на обрешётку отделочного материала выполняется по аналогии с пластиковыми и МДФ-панелями. Первая доска крепится насквозь со стороны примыкания, крепёж впоследствии накрывается плинтусом. С обратной стороны крепёж выполняется наискось в паз, что справедливо для всех промежуточных досок. Последний погон также крепится за оба края.

ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТИТ ЗДАНИЕ ОТ ЛИШНЕЙ ВЛАГИ И УВЕЛИЧИТ СРОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Крепление вагонки к обрешётке может осуществляться двумя способами. Для любительских рук наиболее подходящим крепежом будут саморезы с толщиной резьбового тела не более 2,5 мм, прослабленной шейкой длиной около 10 мм и шляпкой диаметром 4,5 мм. Такой метод исключает повреждение лицевой поверхности отделки при добивании гвоздей, а также считается более скоростным. Предварительно тонкое тело паза вагонки можно просверлить по шагу каркаса.

При наличии шпилечника или гвоздомёта, монтаж можно выполнять на забивной крепёж. Это решение наилучшим образом подойдёт для мастеров, занимающихся отделкой профессионально. Рекомендуется выбирать шпильки 18 калибра длиной порядка 30–35 мм с узкой шляпкой. Предварительно нужно отрегулировать энергию выстрела: шляпки должна быть утолены в тело паза не более 1 мм. Также можно использовать ёршеные шпильки без шляпок в формате прямой или наклонной обоймы: лак, скрепляющий штифты, плавится при прохождении крепежа сквозь древесину и выступает в роли клея.

При креплении вагонки крайне важно оставлять компенсационные зазоры по 8–10 мм от примыкающих стен и между стыкуемыми погонами порядка 1–1,5 мм. Чтобы исключить миграцию насекомых, щели в местах примыканий нужно заделать пластичным наполнителем, таким как жидкая пробка, силикон или акриловый герметик. Важно, чтобы на прямых стыках вагонки оба края имели крепление к обрешётке, поэтому по линии соединения нужно предусмотреть установку широкой планки — порядка 60–70 мм.

Финишная отделка

В большинстве случаев, обработка вагонки выполняется после монтажа. Исключение составляют стены, находящиеся в условиях повышенной влажности или резких перепадов температур. В этих случаях древесину предварительно стабилизируют, например, пропитывают горячей олифой. Во всех остальных случаях обработка тыльной поверхности не требуется, это необоснованный расход материалов и усилий.

После закрепления обработка вагонки заключается в дополнительной тонкой шлифовке проблемных мест и устранении вмятин, появившихся в ходе крепления, с помощью шпаклёвки в тон основному покрытию. Обязательно нужно выполнить огне- и биозащиту древесины бесцветным составом. Также оригинальным решением будет обжиг вагонки с последующим брашированием, но такой вид обработки должен сочетаться с общим стилевым решением.

СВЕРХПРОЧНЫЕ «ЖИДКИЕ» МАТЕРИАЛЫ, ТЕКИЕ КАК ДЕРЕВО, СТЕКЛО, МЕТАЛЛ ПРЕВОСХОДЯТ СВОИХ СОБРАТЬЕВ, ПОЧЕМУ?

В качестве финишного защитно-декоративного покрытия можно использовать широкий спектр ЛКМ, вплоть до пропитки маслом. Решение о выборе способа заключительной обработки всегда принимается индивидуально, исходя из личных эстетических соображений. Для длительной эксплуатации во влажных средах рекомендовано покрытие полиуретановым лаком, либо натуральной олифой с высоким содержанием воска.