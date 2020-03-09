Как не зависеть от газа — тепловые насосы для отопления и горячего водоснабжения

Тепловой насос — это прибор, который работает по принципу современного холодильника. В его системе циркулирует хладогент, который переносит тепло уличного воздуха (или земли, води и т. п.) с улицы в дом. Благодаря очень низкой температуре кипения хладогента удается отобрать тепло даже у морозного воздуха (до -25°С), т.е. при этом охладить его еще сильнее.

Тепловые насосы бывают грунтовые (земля-вода, вода-вода) или воздушные (воздух-вода). Другие типы тоже существуют, но они не так распространены или это уже не тепловые насосы, а кондиционеры (воздух-воздух).

В свою очередь, тепловые насосы «воздух-вода» бывают моноблочные и сплит-системы (внешний и внутренний блоки). Моноблок, как правило легче установить и подключить, однако, у него есть недостаток в том, что во время сильных морозов (или при отсутствии электричества даже в слабые морозы), необходимо не дать теплоносителю замерзнуть. Сплит-система от этого защищена, так как блок, в котором происходит нагрев теплоносителя, находится внутри дома.

При установке системы нужно очень качественно выполнить соединение внешнего и внутреннего блока, закачать правильный хладогент до нужного давления, проследить за соблюдением всех технологических предписаний и инструкций.

Так чем же интересен тепловой насос?

Очень важным его свойством является способность переноса тепла с улицы в дом с высоким коэффициентом преобразования. На 1 кВт затраченной электроэнергии для работы устройства, можно получить около 4 кВт тепловой энергии (коэффициент преобразования равен 4). Это значительно превосходит показатели любых других электрических водонагревателей (электрокотлов, бойлеров и т.п.), у которых такой коэффициент меньше единицы.

Но есть и ограничения работы тепловых насосов:

— они не могут быстро нагреть воду (за один оборот теплоносителя в системе, макимальное увеличение температуры на 5 градусов);

— при снижении температуры на улице коэффициент преобразования также снижается (максимальным он будет при +10+12°С, а при -25°С на улице, он составит около 1,7);

— важно понимать, что при сильных морозах на улице тепловой насос не выдает максимальную мощность (это нужно учитывать при проектировании системы отопления и ГВС).

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Фактически, этот прибор, при правильной его эксплуатации, может экономить значительное количество энергии в доме. Особенно хорошо тепловой насос действует в межсезонье, весной и осенью, в периоды похолоданий, когда нетребуется быстрый нагрев воды до высоких температур.

Хорошо применять бивалентную систему: чтобы в паре с тепловым насосом были и альтернативные нагреватели (например, дровяной котел), так как в случае отключения энергии или очень сильных морозов тепловой насос не сможет полностью обеспечить теплом весь дом.

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Вот в Китае, например, этот вид водонагревателей очень сильно распространен. Это позволяет Китаю экономить газ и не покупать его за рубежом или покупать незначительное количество. Ведь кроме значительной экономии энергии, тепловые насосы намного удобнее в эксплуатации: электрический прибор легко управляется с помощью автоматики, его можно контролировать даже через интернет.