Как не дать себя обмануть интернет магазину. Основные способы их махинаций!

Ученые Принстонского университета провели детальное исследование большого количества интернет магазинов, и вычислили, какие хитрости они используют, чтобы завлекать пользователей.

Например, один известный американский интернет магазин ThredUp, как только пользователи заходят на сайт, публикует сообщение о том, сколько сэкономили их клиенты. «Вероника из Юты минуту назад сэкономила 357$ на своей покупке!», — гласит одно из таких сообщений показывая изображение ярких туфель. Это довольно старый способ интернет магазинов, получать прибыль на желании не отставать от большинства. Но никакая Вероника из Юты не покупала туфли. Она вообще не существует, это все делает программа, которая просто генерирует предложения, используя случайные города, товары и имена, выдавая их за заказы на этом сайте.

Такие обманчивые сообщения яркий пример того как сайты на подсознательном уровне, заставляют вас делать то что вы не хотели, это вроде размещения каких-то товаров возле кассы, на самом видном месте, чтобы спровоцировать вас купить какую-то мелочь.

Зачастую обманчивость этих методов можно проследить сразу, но со временем маркетологи придумывают еще более изощренные способы влияния на человека.. Поэтому необходимо рассмотреть все основные способы их махинаций, чтобы не дать себя обмануть.

Вообще пользователи начали об этом говорить еще в далеком 2010 году, с распространением первых интернет магазинов по всему миру, но мало кто брал это во внимание. А уже после того как был доказан нелегальный сбор информации о пользователях, об этих махинациях услышали еще больше людей и насторожились.

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Специалисты из Принстонского университета заинтересовались масштабами данной проблемы, и чтобы это выяснить они создали программу, которая сканировала популярные сайты интернет магазинов. В результате сканирования 10 тысяч магазинов, ученые нашли более 1300 площадок, которые использовали так называемые «темные хитрости». Когда у магазина ThredUp спросили о сообщениях, они ответили что все сообщения реальны, и заменяется лишь имя и место проживания клиента. На вопрос действительно ли в сообщениях упоминается о недавних покупках, была лишь тишина.

Так же исследования показали, что большое количество магазинов используют метод «пристыжения клиента»,— чтобы отказаться от какого-то предложения, пользователю нужно было нажать на кнопку вроде «Нет, я буду лучше покупать по большей цене». Так сайт намекал что его предложения самое наилучшее и если откажешься, то ты какой-то странный, на многих это работает и по сей день.

Еще один из способов хитрого достижения большого количества, продаж был замечен на сайте New Balance. Галочке о блокировке рассылки с «выгодными предложениями» находится в труднодоступном месте, и чтобы найти ее нужно внимательно рассмотреть всю страницу.

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Некоторые магазины специально выделяли тот вариант ответа который был им выгоден. Данный прием довольно часто используют при подтверждении рассылки на ваш электронный ящик, или подтверждении сбора ваших данных.

Еще один способ был замечен у более 70 сервисов, они используют очень интересную схему оформления пробной подписки на их услуги. Сперва они заманивают яркими заголовками и выгодными предложениями, а после истечения пробного периода начинают автоматически снимать деньга за подписку. Подписаться легко, но чтобы отключить подписку необходимо звонить или писать письмо, что занимает немало времени и сил. В итоге приходится тратить по паре часов, а само оформление занимает пару минут.

Или же часто встречается сообщения, что товар очень популярный и отзывов тоже много, но осталось всего пару штук и тебе нужно как можно скорее купить. Зачастую такие сообщения, нацеленные на быстрое принятие решения являются ложными, как и большое количество восторженных отзывов к ним.

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При всем масштабе данного расследования, точные данные не известны, и никогда не будут. В конце концов, исследование проводилось лишь на известных сайтах интернет магазинов, а такие же и даже более хитрые способы, используются в турагентствах, социальных сетях и в бесчисленном множестве других уголков интернет паутины.