Чтобы солнечная электростанция стала выгодным бизнесом, нужно стремиться к максимальной выработке при минимальных денежных вливаниях.

Именно поэтому для коммерческих фотоэлектрических систем рекомендуется покупать недорогие солнечные панели известных торговых марок. При этом важно, чтобы качество электрогенерирующих устройств не хромало: технические характеристики были на высоте, имелась вся необходимая документация и заводская гарантия.

Но как найти оптимальные по цене-качеству солнечные модули? Подборка лучших солнечных панелей нижнего ценового сегмента.

Amerisolar AS-6P30

Солнечные батареи Америсолар производят в Китае, однако сам бренд зарегистрирован в США и хорошо известен на мировом рынке. К самым ходовым продуктам этого производителя относится проликристаллический модуль мощностью 280 Вт. Устройство преобразует световую энергию в электрическую с эффективностью 17,21%. Состоит из 60 фотоэлементов с пятью токопроводящими шинами в каждой ячейке. Цена солнечной панели Amerisolar AS-6P30-280W – от $98. Из недостатков – плохо переносит жару: потери от перегрева достигают 0,41% на каждый градус.

Leapton LP-P-60-275

Leapton Solar – молодая японская компания с производственными мощностями в Китае. Несмотря на то, что производитель не значится в топовом списке “Блумберг”, солнечные панели Лептон по показателям не уступают Risen, Canadian или Ja Solar. Модели из поликремния мощностью 280 Вт, изготовленные по технологии 5ВВ (пять токопроводящих шин в каждой ячейке), работают с эффективностью 17,21%. Впрочем, как и у предыдущей батареи, у них высокий температурный коэффициент – 0,41%/℃. Стоят солнечные панели Leapton от $120.

Risen RSM72-6-330P

“Райзен Энерджи” – старожил на рынке фотоэлектрического оборудования. Компания входит в топ мировых производителей по версии Bloomberg (Tier1). Однако цены на солнечные панели Risen не бьют по карману. Поликристаллические модули на 330 Вт состоят из 72-х пятишинных фотоэлементов. Преобразуют в электричество 17,1% световой энергии, попадающей на поверхность устройства. Стоимость – от $120. Среди достоинств батареи, помимо низкой цены, стоит отметить пониженный температурный коэффициент – 0,39%/°С.

ABi-Solar АВ270-60P(CN32)

Добротные, проверенные временем китайские солнечные панели мощностью 270 Вт. Сделаны из поликристаллического кремния. Сохраняют высокую производительность в условиях рассеянного освещения. Максимальный КПД устройства – 16,6%. Компания “АБи-Солар” работает с 2013 года, поставляет продукцию преимущественно в Восточную Европу. Цена модуля – от $109.

SolarDay PX60 280W

Поликристаллический модуль от итальянского производителя. Состоит из 60 пятишинных ячеек. Преобразует энергию с эффективностью 17,21%. Среди преимуществ – небольшой вес (18 кг) и пониженный температурный коэффициент (0,39%/°С). К недостаткам можно отнести меньший стандартного срок службы – 20 лет. Стоимость – от $120.

Sharp ND-RJ260

Раскрученная на отечественном рынке модель известного японского бренда. Изготовлена на немецком предприятии из поликристаллического кремния. Соответствует общепринятым мировым стандартам: выдерживает ветровые нагрузки до 2400 Па, снеговое давление до 5400 Па, служит не менее 25 лет. Но есть у солнечной панели Шарп и откровенно слабые стороны: невысокий по современным меркам КПД (15,9%), чувствительность к перегреву (температурный коэффициент – 0,42%/°С). Цена – от $120.

RECOM RCM-270-6PB

Фотоэлектрический модуль от немецкого бренда. Элементы для панелей “Реком” делают на китайском предприятии Leapton. Поликристаллическая панель мощностью 270 Вт образована шестьюдесятью ячейками, преобразует энергию с эффективностью 16,5%. Температурный коэффициент составляет 0,4%/°С. По сравнению с другими солнечными батареями Реком более износостойки. За первые два года они деградируют не более чем на 2%, за весь срок службы – на 16,4%. Для сравнения: стандартные показатели – 2,5% и 20% соответственно. Цена – от $125.

СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, ВСТРОЕННЫЕ В КРЫШИ И ФАСАДЫ ЗДАНИЙ ПОКРОЮТ БОЛЕЕ 50% СПРОСА НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Таким образом, дешевые солнечные панели делают как китайские, так и европейские производители. Высокой производительностью при низкой цене отличаются солнечные батареи Америсолар и Лептон. Модули Райзен и СоларДей не только эффективны, но и устойчивы к перегреву. Панели Реком можно считать “солнечными марафонцами” они сохраняют хорошую продуктивность на протяжении всего срока эксплуатации. Фотомодули ABi-Solar и Sharp – бюджетный стандарт для тех, кто ценит надежность.