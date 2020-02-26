Как люди добывали энергию из земли более чем 4500 тысячи лет назад?

На самом деле по данным исследователей чуть больше, но что же это было если до изобретения лампочки Томаса Эдисона практически 5000 лет?

Начнём мы с конца 19 века, где после удачного проекта инженер и разработчик Вернер Сименс (именно тот, что создал телефон для твоей мамы) решил подняться с гидом-арабом на самую верхушку пирамиды Хеопса. По достижению задуманного он решил откупорить заранее припасённую бутылку вина, чтоб отметить событие. Во время произнесения тоста молодой инженер поднял указательный палец над головой по итогу чего почувствовал легкое покалывание, а после отпитого глотка- настоящий электрический шок.

Не долго думая юный инженер смочив газету в вине и обернув бутылку сформировав таким образом простейший вид Лейденской банки. «Поднятая над головой бутылка вскоре заискрила, а суеверный араб с криками о колдовстве кинулся на меня , в следствии чего потерпел серьёзный удар током и потерю сознания» — говорил о том дне сам Сименс. Таким образом пирамиды на плату Гизы являются первым удачным средством для накопления и высвобождения электрической энергии, а сейчас по подробнее- как же затасканная рабами груда камней может концентрировать электромагнитные волны?

Некоторые места на нашей планете не то что не поддаются законам физики по сей день, а и полностью отрицают некоторые базовые законы. Наша Земля как биологический объект пронизана сетью энергетических каналов, совпадающих по расположению с сеткой Хартмана (обычный футбольный мяч сконструирован по той же системе), ориентирована сеть по сторонам света, где максимальное скопление наблюдается утром, ночью же количество энергии значительно меньше. Точки пересечения этих линий называются узлами и конечно же первыми ребятами кто изучил эту тему стали египтяне.

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Узлы они обозначали как Нефер (Нефертеры) — что в переводе означает «место, где проявляет себя Бог», в следствии этого можно предположить что ранее скопление энергии было значительно больше, и так как в определенные моменты истории Египет поддерживал торговлю с другими народами, большинство мегалитических сооружений были построены по такой же схеме. В случае пирамиды Хеопса, то её расположение совпадает не только с сетью ранее упомянутого Хартмана,а еще и с сетью Курри что создает энергетический луч с переменными характеристиками (который впервые изучил Никола Тесла в 1889 году), невероятных масштабов, и как вы понимаете верхушку на пирамиду не устанавливают не потому что запасы золота вычерпные.

Следующий вопрос, если система рассчитана на стороны света, а земля меняет свою конфигурацию в космосе как волчок в комнате у ребёнка, почему же это работает? Египтяне преуспели не только в архитектуре и пивоварении – они так же были прекрасными математиками и первыми астрономами и их система была рассчитана не относительно меняющегося магнитного полюса, а по отношению- астрономического, стационарного.

С учетом расположения силовых линий планеты, свои гениальные изобретения устанавливал и Никола Тесла в 1899 году совместив энергию земли и околоземного пространства, доказав тем самым возможность добычи бесплатной энергии. Разместив на верхушке горы Пайкс-Пик пирамидальную конструкцию что моментально спалило все вокруг включая творение Теслы и более 200 лампочек на расстоянии в 25 миль.

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Но что же давало этим сооружениям столько энергии? Не из земли же ей взяться! Это частично верно, Все пирамиды, как и Башни Теслы были расположены на 30° параллели Земли. А все, потому что при наличии электро возмущений Земля ведет себя как гигантский проводник и поскольку самая мощная штука в планете это её ядро при воздействии заряда моментально передаётся вдоль оси вращения земли, где часть отражается, создавая при этом индуктивный замкнутый контур, а новые волны накладываются на отраженные, образуя при этом стоячие электромагнитные волны с периодом между полюсами где максимум этих волн – 30° параллель.

Так что бесплатная энергия правда витает по земле, а славный народ из Африки смог опередить начало электрической войны более чем на 4000 тысячи лет.

Автор: Лиза Рейхард