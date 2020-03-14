Как Китай останавливал коронавирус – основные меры. Свидетельства очевидцев

С тех пор как вирус COVID-2019, он же коронавирус начал свое смертельное шествие по планете, новостные ленты превратились в один сплошной карантин. Освещались, в основном, меры, принимаемые в больницах и официальные ограничительные мероприятия. Но о том, что творилось на улицах китайских городов, принявших на себя первый удар, мало кто знает.

О конкретных мерах рассказали очевидцы, которые пережили пик заболеваемости и сами участвовали в поддержании санитарного состояния улиц и домов.

Так, жительница города Харбин Туяра Саввина рассказала, какие ежедневные правила надолго вошли в жизнь китайцев.

Дезинфекция улиц – тротуары обрабатывались антисептическими составами. Что это за формула, не понятно, за по запаху – какая-то смесь с хлоркой. Делалось это с помощью спецтехники и не только.

Мылись подъезды домов – также, хлоркой.

Личные меры безопасности. Семьям надлежало проветривать верхнюю одежду, часто стирать ее, протирать обувь спиртом или хлорсодержащим раствором. И так – каждый день.

Власти раздавали спиртосодержащие растворы – как правило, литра спирта хватало на месяц, как рассказала Туяра. Им обрабатывались все поверхности – в особенности, покупки из супермаркетов, дверные ручки и предметы обихода.

Дежурные. Китайцы очень дисциплинированы, рассказал еще один житель Харбина Андрей Гузеев. Его слова приводит МК. Улицы и придомовые территории патрулировали добровольцы с активной гражданской позицией. Они сообщали о подозрительных случаях в полицию.

Вообще, стоит отметить сплоченность и самоорганизацию. Жители домов ежедневно патрулировали квартиры, измеряли температуру тела соседей, заказывали маски, спирт и вообще, занимались снабжением необходимых средств защиты. Также они сообщали врачам о заболевших.

Полицейский надзор. Как правило, жители Китая соблюдают предписания. Но в случае, если в пределах одного жилого дома находился заболевший, то дом находился под наблюдением полицейских – это правда.

Привлеки аптеки. Схема такая – как только в аптеке появляется покупатель, которые просит жаропонижающее без рецепта, это повод обращения в правоохранительные органы. Так отлавливали возможных носителей коронавирусной инфекции, которые патались загасить симптомы болезни.

УКРАИНКА ОПИСАЛА, КАК ВЕЛИ СЕБЯ КИТАЙЦЫ В УХАНЕ С НАЧАЛА ВСПЫШКИ КОРОНАВИРУСА

Напомним, 13 марта власти Китая сообщили, что пик эпидемии пройден. На данный момент в тяжелом состоянии в больницах находится чуть больше 4 тыс человек. За все время погибли 3,1 тыс человек. Официальное число заболевших на эту дату – 81 тыс человек. Карантинные меры постепенно ослабляются.

источник: u-f