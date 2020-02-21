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Как изготовить пеллеты из отходов древесины и бумаги для отопления дома

Как изготовить пеллеты из отходов древесины и бумаги для отопления дома
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Альтернативные источники отопления частного дома без использования газа
Энергия

Альтернативные источники отопления частного дома без использования газа
В Японии построили энергоэффективный дом из переработанных отходов
Строительство

В Японии построили энергоэффективный дом из переработанных отходов
Немцы зарабатывают миллиарды на переработке мусора
Сообщество

Немцы зарабатывают миллиарды на переработке мусора, получают из него энергию для отопления (видео)
Энергия из мусора: перспективная технология переработки отходов
Технологии

Энергия из мусора: перспективная технология переработки отходов
Севериновка, отличный пример полностью энергонезависимого села
Сообщество

Севериновка, отличный пример полностью энергонезависимого села
Экостроительство – возведение энергонезависимых домов с минимальными затратами ресурсов
Строительство

Экостроительство – возведение энергонезависимых домов с минимальными затратами ресурсов