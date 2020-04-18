Как избавиться от плесени на стенах и потолке в квартире

Как ни странно это прозвучит, но именно плесени весь мир обязан открытием спасительных антибиотиков. Из плесневых грибов пеницилла был получен первый в мире антибиотик пенициллин. Однако, присутсвие плесени в жилых помещениях может быть и смертельно опасно для людей. И необходимо знать, как от нее избавиться.

Плесень портит все, с чем ни соприкоснется – пищу, одежду, строительные материалы и т.п. Плесень наносит вред нашему здоровью, вызывая различные заболевания. Любимая среда для плесневелых грибков – теплый и влажный климат. Если на стенах вашей квартиры появилась плесень, это в первую очередь означает то, что в ней нарушен влажностный режим.

Что делать, если под рукой нет специализированных и дорогостоящих антигрибковых составов?

Вам понадобится:

— антисептик (биоцид);

— строительный инструмент (шпатель, кисть, валик и т.п.);

— медный купорос;

— «Белизна»;

— «Доместос»;

— хлорная известь;

— пищевая сода.

Шаг 1. Прежде чем приниматься за удаление плесени, устраните причины, из-за которых она появилась. Без этого вам не удастся избавиться от плесени окончательно. Просушите помещение, устройте гидроизоляцию пола или стен, через которые в помещение проникает влага, увеличьте зазор между мебелью и стеной, обеспечьте достаточную вентиляцию помещений.

Шаг 2. Если на стене, на которой появилась плесень, наклеены обои, удалите их. Соскребите места, пораженные плесенью шпателем или скребком до твердого основания. На очищенной стене не должно оставаться мест, тронутых плесенью. Постарайтесь побыстрее вынести из комнаты продукты очистки. Плесень распространяется спорами, и не нужно способствовать ее размножению, разнося споры по всей квартире.

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Шаг 3. Обработайте стену антисептиком (биоцидом). Наносите его кистью, валиком или пульверизатором. Чем сильнее материал стены пропитается антисептиком, тем лучше. Повторите обработку несколько раз с перерывами между нанесениями. Подробная технология нанесения биоцида описывается в инструкции к конкретному препарату.

Шаг 4. Просушите стену после нанесения антисептика, прогрунтуйте и оштукатурьте ее. Дальнейшие работы зависят от того, какое покрытие вы выбрали в качестве финишного.

Шаг 5. При отсутствии антисептика заводского изготовления можно воспользоваться медным купоросом. Разведите 20 граммов препарата в 1 л воды и обработайте стену раствором несколько раз, давая возможность ей просохнуть между нанесениями. Применяя это вещество, нужно иметь в виду, что медный купорос не является универсальным препаратом, убивающим все виды грибков.

Шаг 6. Против плесени можно использовать многие хлорсодержащие вещества – отбеливатель «Белизна», хлорную известь, «Доместос» пр. Технология применения остается одной и той же – нанесение раствора на место, пораженное плесенью.

Шаг 7. Антигрибковыми свойствами обладает обычная пищевая сода (одна столовая ложка на пол-литра воды) и хозяйственное мыло. Удалите плесень со стен, протерев их тряпкой, смоченной в растворах соды или хозяйственного мыла.

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Шаг 8. Для уничтожения плесени можно использовать и «бесконтактный» способ, особенно хорошо подходящий для удаления грибка на стенах подвальных помещений. Загерметизируйте подвал, зажгите на металлическом листе кусок серы из расчета 2 грамма на 1 м³ объема помещения и быстро покиньте его. Сернистый газ, образующийся при горении серы, уничтожит весь грибок в подвале. Перед тем как снова войти в помещение, хорошенько проветрите его.