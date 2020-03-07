Как из пластиковых бутылок сделать 80-литровый солнечный коллектор

Из 30 пластиковых бутылок вы можете смастерить практичный 80-литровый солнечный коллектор, способный обеспечить теплой водой семью из 4 человек.

Для устройства нам потребуется:

30 пластиковых бутылок на 1-1,5 л,

12 м черного шланга диаметром 2 см (черный цвет – обязательное условие),

8 Т-образных переходников,

2 колена,

рулон тефлона,

2 шаровых крана диаметром 2 см,

бочка на 80 л.

СОЛНЕЧНЫЙ КОНЦЕНТРАТОР — УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Делаем

В донышке каждой бутылки делаем отверстия такого же диаметра, как горлышко. Для этого удобно использовать дрель или раскаленную отвертку.

Продеваем в отверстия шланг так, чтобы получилось 5 рядов по 6 бутылок.

Соединяем кусочки шланга Т-образными переходниками.

Выкладываем конструкцию в коробку, которую предварительно утепляем пенопластом. При помощи патрубков соединяем с 80-литровой бочкой. Чтобы повысить тепловой эффект, коробку можно дополнительно застелить фольгой, а бутылки покрыть матовой краской.

СОЛНЕЧНАЯ УСТАНОВКА УКРАИНСКОГО ИЗОБРЕТАТЕЛЯ ОБХОДИТСЯ НЕ ДОРОЖЕ 10 ЕВРО/М2

Коллектор ставим на южной стороне крыши, под углом 45 градусов. Чтобы защитить конструкцию от ветра, можно использовать стекло или кусок поликарбоната.

Наливаем в бочку воду. Она будет циркулировать по принципу термосифона. Для сохранения теплой воды можно подключить утепленную 200-литровую бочку.