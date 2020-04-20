Как экономить на отоплении дома

Газовые конденсационные котлы могут обеспечить максимально эффективный, экономный и безопасный обогрев помещения. Это относительно новый тип отопительного оборудования, но уже более 75% европейского рынка газовых котлов приходится именно на решения конденсационного типа.

Главное преимущество — недостижимое для других типов значение условного КПД, которое может превышать 100%. Газовые конденсационные котлы позволяют отапливать помещение максимально экономно, снижают потребление природного газа и уменьшают выброс в атмосферу вредных веществ.

«Углеродный след» от эксплуатации минимальный. А благодаря максимально эффективному использованию энергии сгорания газа производительность подобных котлов существенно выше аналогов. Конденсационные котлы не просто преобладают на европейском рынке — в некоторых странах разрешена эксплуатация только отопительного оборудования этого типа.

Принцип работы и преимущества конденсационных котлов

Для начала обратим внимание на то, что в традиционных отопительных котлахпродукты горения отдают часть тепла теплоносителю, а часть — попросту выбрасывают в атмосферу. При этом температура горения заметно выше 100 °C. Вполне очевидно, что в таком случае вместе с горячими газами в атмосферу выбрасывается большое количество тепловой энергии.

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В конденсационных котлах тепло точно также производится за счет природного газа, а образующиеся во время этого пары горячего дыма отводятся на коллектор, через который поступает уже прошедшая по всей системе вода. Подобное приводит к моментальной конденсации пара. И именно в этом заключается одно из главных преимуществ, поскольку, как известно, при конденсации пара выделяется значительное количество энергии. И вместо того, чтобы выбрасывать всё это в атмосферу, её также используют для обогрева.

Благодаря более эффективному отбору энергии у продуктов горения и рекуперации энергии конденсации пара и достигается дополнительный прирост эффективности. Так, если у традиционных газовых котлов температура продуктов горения перед выбросом в атмосферу может составлять 170 °C, то у конденсационных этот показатель не превышает 70 °C, а у лучших моделей — 40 °C. Применение конденсационных котлов значительно снижает непродуктивные потери тепловой энергии, увеличивает эффективность системы отопления и снижает потребление природного газа на 10-15%.

Как КПД может быть выше 100%?

Одной из главных характеристик эффективности теплового оборудования является коэффициент полезного действия или КПД — соотношение полезной тепловой энергии к общему количеству затраченной энергии. Любое преобразование происходит с потерями, поэтому КПД никогда не превышает 100% — это всем известно ещё со школьной парты.

Но при этом производители конденсационного отопительного оборудования заявляют о КПД на уровне 105-109%. Эту величину правильней называть условным КПД. Условный КПД конденсационных котлов определяется на основе теплоты сгорания топлива плюс теплота конденсации водяного пара, о которой мы говорили выше. Именно поэтому он может превышать 100%.

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Как правило, практически все современные модели снабжены обязательным набором систем защиты, которые обеспечивают необходимую безопасность эксплуатации. Так, если давление газа недостаточно или подача вовсе прекращена, газовый трубопровод автоматически перекрывается. То же самое происходит при угасании пламени. После восстановить работу устройства можно только вручную.

В случае прекращения подачи электричества работа котла прекращается. При нарушение циркуляции теплоносителя или замерзания жидкости в контуре отопления происходит отключение насоса и прекращается подача газа в горелку. А вот контроль наличия тяги актуален исключительно для моделей с открытой камерой сгорания, поскольку предотвращает накопление продуктов сгорания в помещении.

Подобные сценарии реагирования на нештатные ситуации позволяют обеспечить высокий уровень безопасности эксплуатации и предотвращают повреждения газового конденсационного котла и системы отопления.

Конденсационный котел в реальной жизни

Рассмотрим использование подобного котла на реальном примере. Двухконтурный отопительный газовый конденсационный котел мощностью до 25 кВт, может обогреть помещение общей площадью 150-180 м2, а также готовить горячую воду в системе горячего водоснабжения. Температура горячей воды может достигать 60°C, а 12 литров нагреваются на 25°C всего лишь за одну минуту. Максимальный расход природного газа не превышает 2,7 м3 в час. Производитель указывает условный КПД устройства на уровне 108%.

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Такой котел устанавливается на стену, его вес не превышает 40 кг, а размеры вполне сопоставимы с настенным кухонным шкафчиком. Для обеспечения работы электронных систем управления необходимо обеспечить электропитание. Что же касается диаметров подключаемых трубопроводов, то, как правило, газовые трубы и трубы системы горячего водоснабжения имеют диаметр 1/2”, а трубы на вход и возврат из системы отопления могут иметь диаметр 1/2” или 3/4”.

Средняя стоимость модели — от 1000 до 2000 $, но на рынке представлены как доступные по стоимости, так и дорогие модели с дополнительными функциональными возможностями. В числе основных производителей газовых конденсационных котлов можно назвать компании: BAXI, Bosch, Buderus, Vaillant.