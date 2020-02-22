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Как дешево обогреть дом с помощью компоста (фото)

22.02.2020
Как дешево обогреть дом с помощью компоста

Метод получения тепла из компоста был разработан французом Жан Пейном еще в 1970 году, и эта технология обогрева дома не потеряла свою актуальность и сегодня.

Как дешево обогреть дом с помощью компоста

Данный способ активно используется в Германии и он называется Биомейлер (Biomeiler). Биомейлер это сисмема получения тепла из специальной компостной кучи (биомассы), также известная как «компостное отопление».

Как дешево обогреть дом с помощью компоста

В процессе компостирования аэробные бактерий превращают органическое вещество (например измельченные кустарники) в тепло и углекислый газ. Этот процесс происходит вокруг нас постоянно и повсюду: на земле и в почве.

Как дешево обогреть дом с помощью компоста

Это тепло может быть «вытянутое» и использовано для отопления помещений и нагрева горячей воды.

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Биомейлер это очень простая система. Для нее нужно только трубы, воду и тепло компоста от измельченных кустарников. Единственная подвижная часть системы это стандартный циркуляционный насос центрального отопления. Эта простая конструкция уменьшает стоимость обслуживания и риски поломки.

Биомейлер «работает» от одного года до 18 месяцев. Производит достаточно тепла как для отопления дома, так и для подогрева воды.

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