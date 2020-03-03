Как быстро и дешево переделать машину с ДВС в электромобиль (видео)

Для наглядного проекта потребовались: старый автомобиль Suzuki Alto, электродвигатель, контроллер, аккумулятор, ручка акселератора для электровелосипеда и толстая стальная пластина.

Главная особенность проекта заключается в том, что из подкапотного пространства удалили только головку блока цилиндров, поршни с шатунами и навесное оборудование. А сам блок цилиндров 0,8-литрового двигателя Suzuki F8B, сцепление и штатная коробка передач стали частью нового электрического силового агрегата.

На место ГБЦ легла толстая цельная металлическая пластина, которую прикрутили к блоку «родными» для двигателя болтами. На пластине закрепили 3-киловаттный электромотор, рассчитанный на напряжение 60 вольт.

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На вал электромотора установили, зафиксировав сваркой, шестерню, видимо, снятую с распределительного вала разобранного ДВС. Ее соединили при помощи обычного зубчатого ремня ГРМ с штатной шестерней коленчатого вала, который не сняли с блока. Натяжной ролик при этом не понадобился.

Электрический мотор запитали через универсальный 4-киловаттный контроллер от литий-ионной аккумуляторной батареи на 60 вольт емкостью 40 А·ч. Таким образом, при запуске электродвигателя начинает вращаться и коленвал, а с него через трансмиссию крутящий момент передается на колеса машины.

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Всей этой конструкцией можно управлять с помощью педали газа. Только теперь ее тросик поворачивает не дроссельную заслонку, а стандартную ручку акселератора, которую широко используют в электровелосипедах и электромотоциклах. Такая ручка работает по принципу реостата. При нажатии педали газа ручка поворачивается, и ток идет на электродвигатель.

Как заявляют создатели электромобиль разгоняется до 50 км/ч. С учетом примененного аккумулятора емкостью 2,4 кВт·ч на значительный запас хода рассчитывать не стоит.

источник: insideevs