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Кабины грузовиков Iveco станут похожи на фитнес-залы с различными тренажерами (фото)

17.04.2020
Кабины грузовиков Iveco станут похожи на фитнес-залы с различными тренажерами

По мнению медиков, вред от долгого сидения сравним с курением. К сожалению, для водителей грузовых фур – дальнобойщиков, долгое сидение – часть их работы.

Кабины грузовиков Iveco станут похожи на фитнес-залы с различными тренажерами

Решить эту проблемы взялись специалисты известного итальянского производителя грузовиков компании Iveco, предложившие концепцию Fit Cab, которую они намерены реализовать в процессе запуска новой линейки грузовых кабин.

Кабины грузовиков Iveco станут похожи на фитнес-залы с различными тренажерами

Внешне интерьер кабины будет чем-то напоминать помещение фитнес-зала с различными тренажерами и приспособлениями для развития мышечной активности, чего так не хватает водителям-дальнобойщикам во время длительных поездок.

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Концепция Fit Cab – это скорее продолжение исследовательского проекта, еще весьма далекого от производственного воплощения. Iveco намерена представить ее на чемпионате Европы по гонкам на грузовиках. Там же запланирован мастер-класс с потенциальными клиентами и последующий за ним сбор отзывов для дальнейшего развития концепции.

источник: iveco

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