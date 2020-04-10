К 2050 году ВИЭ в Европе будут вырабатывать практически всё электричество — 92%

Вышел в свет новый прогноз международного энергетического развития от компании Bloomberg New Energy Finance (BNEF) New Energy Outlook (NEO) — 2019.

По оценке авторов, к 2050 году на основе солнца и ветра будет вырабатываться 48% мировой электроэнергии, и это при том, что объемы её потребления в мире к тому же сроку вырастут на 62%, а установленная мощность электроэнергетики утроится. Данные прогнозные цифры примерно соответствуют выводам прошлогоднего исследования.

За рассматриваемый период времени (до 2050 года) глобальные инвестиции в солнце и ветер оставят почти 10 триллионов долларов США.

В Европе ВИЭ к 2050 году будут вырабатывать практически всё электричество — 92% благодаря цене на углерод и другим политическим мерам. Напомним, что многие страны Европы нацелены на достижение «углеродной нейтральности» к 2050 году.

Отметим, что 50% доля солнца и ветра в выработке мировой электроэнергии становится своего рода «консенсусным» уровнем. Подобный прогноз встречаем уже не первый раз.

К 2023 ГОДУ СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ БУДЕТ ДЕШЕВЛЕ ГАЗА ПО ВСЕМУ МИРУ

Выбросы электроэнергетического сектора Китая не достигнут пика до 2026 года – скажется гигантский современный парк угольных электростанций. Тем не менее ожидается, что в последующие 20 лет они сократятся более чем наполовину. К 2050 году на солнце и ветер будет приходится 48% выработки китайской электроэнергии.

Роль угля в мировой электроэнергетике снизится с нынешних 37% до 12% к 2050 году, и с 2032 года солнечные и ветровые электростанции будут вырабатывать больше, чем угольные. Газовая генерация в мире будет расти на 0,6% в год до 2050 года.

Авторы отмечают, что прогнозируемый рост использования возобновляемых источников энергии до 2030 года указывает на то, что многие страны могут в течение следующих полутора десятилетий идти по пути, совместимому с целями Парижского соглашения (речь идёт об ограничении повышения глобальной температуры 2 градусами Цельсия или менее).

ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ СТОИТ ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ СУБСИДИИ НА ИСКОПАЕМОЕ ТОПЛИВО

И они могут делать это без введения дополнительных прямых субсидий для существующих технологий, таких как солнечная и ветровая энергия. Ну а после 2030 года потребуются соответствующие дополнительные и значительные усилия.