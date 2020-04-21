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К 2030 году Китай намерен построить орбитальную солнечную электростанцию мощностью 200 мегаватт

21.04.2020
К 2035 году Китай намерен построить орбитальную солнечную электростанцию

Как рассказал научный сотрудник Китайской академии космических технологий (CAST) Ван Ли, внеземная СЭС будет собирать солнечную энергию, которая никогда не достигает Земли, преобразовывать ее в микроволны либо лазерное излучение и затем отравлять на Землю.

«Мы надеемся укрепить международное сотрудничество в этой сфере и совершить научно-технический прорыв, чтобы человечество могло в скором времени осуществить мечту о безграничных источниках чистой энергии», — сказал Ван.

По сравнению с традиционными энергоресурсами, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду и постепенно истощаются, а также наземными солнечными парками, космическую энергию можно добывать круглосуточно, она в разы эффективнее, экологически чистая и к тому же с помощью этой технологии можно решить серьезные вопросы по электроснабжению спутников, труднодоступных и пострадавших от стихийных бедствий районов на Земле.

К 2035 году Китай намерен построить орбитальную солнечную электростанцию

В настоящее время ученым остается решить два очень важных момента: как построить огромную космическую станцию на Земле, а затем осуществить запуск в космос, либо же производить все работы на орбите с помощью умных роботов и 3D-печати, а также какой способ передачи энергии обеспечит максимальную эффективность.

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Исследования в этом направлении активно ведутся в Китае с 2008 года. В строительство испытательной базы в Бишане на юго-западе Китая, которая займется изучением возможностей беспроводной передачи энергии и ее воздействия на окружающую среду, было инвестировано 200 миллионов юаней (28,4 миллиона долларов США).

Изыскания в этой области, как уверен Ван Ли, будут стимулировать космическую науку и развитие смежных отраслей, таких как коммерческие космические перевозки.

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Ранее сообщалось, что ориентировочные сроки запуска первых экспериментальных станций малого и среднего размера в стратосферу планируются в период 2021-2025 год. Следующим этапом станет создание и вывод в космос станции мощностью 1 мВт, ее построят к 2030 году.

источник: china

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