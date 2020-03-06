Jesko Absolut — самый быстрый серийный автомобиль, который когда-либо выпускал Koenigsegg

Обладая мощностью 1600 л.с., обтекаемым профилем и плавниками, похожими на истребитель, Jesko Absolut дебютирует как универсальная скоростная машина, самый быстрый Koenigsegg, который когда-либо был. Koenigsegg развивает скорость до 447 км / ч., что является мировым рекордом скорости серийного автомобиля.

Koenigsegg уверенно, представляя Jesko Absolut, заявил, что он «никогда не будет стремиться сделать более быстрый серийный дорожный автомобиль». Он уже входит в число самых выдающихся автомобилей в мире по скорости спортивных автомобилей, чтобы обеспечить себе место в летописи истории наземных скоростей.

На данный момент Jesko Absolut является самым быстрым Koenigsegg среди мировых рекордсменов, таких как CCR и Agera RS. Absolut обладает 5,0-литровым V8 двигателем мощностью 1600 л.с. с треком Jesko, цифра, которая всего несколько лет назад выглядела бы совершенно безумной. Девятиступенчатая коробка передач скорости от Koenigsegg обеспечивает плавное переключение между передачами с точностью до миллисекунды.

СВЕРХЗВУКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ BLOODHOUND ГОТОВИТСЯ ПОКОРИТЬ НОВУЮ СКОРОСТЬ В 1287 КМ / Ч (ВИДЕО)

Jesko Absolut использует пару ребер F-15, вдохновленных истребителем, чтобы более эффективно направлять поток воздуха через заднюю часть автомобиля, чтобы повысить стабильность на высокой скорости. Принимая во внимание, что дизайн Jesko помогает автомобилю быть устойчивым вокруг каждой кривой пути, каждая поверхность Jesko Absolut была рационализирована к сокращению сопротивления и турбулентности и повышения стабильности на скорости.

«A низкий коэффициент аэродинамического сопротивления 0,278 кд в сочетании с оптимизированными высокоскоростными характеристиками аэродинамики, ежедневными удобными для вождения характеристиками и багажным отделением делают Jesko Absolut ракетным кораблем наземного базирования, стремящимся достичь рекордной скорости», — говорит генеральный директор и основатель Кристиан фон Кенигсегг.

VENOM F5 САМЫЙ БЫСТРЫЙ В МИРЕ УЛИЧНЫЙ АВТОМОБИЛЬ, СПОСОБЕН РАЗВИВАТЬ СКОРОСТЬ БОЛЕЕ 500 КМ / Ч

Другие аэродинамические изменения включают более длинный хвост, упрощенную переднюю аэродинамическую конструкцию и покрытые задние колеса. В то время как оригинальный Jesko создает до 1400 кг прижимной силы, Jesko Absolut достигает максимума всего в 150 кг. Кроме того, настройки передней части делают возможным размещение съемного жесткого верха под капотом, что невозможно в Jesko.

источник: newatlas