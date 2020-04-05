Экологичная крыша-генератор возобновляемой энергии

Инженеры разработали кровельную установку, которая способна одновременно генерировать энергию солнца и ветра, а также собирать дождевую воду, вентилировать и освещать помещения.

Исследователи из Университета Малайи (Малайзия) сконструировали крышу, которая призвана помочь решению основной энергетической проблемы развивающихся стран: увеличение потребностей в энергии для повышения уровня жизни с одновременной необходимостью сокращения использования ископаемых видов топлива для предотвращения изменений климата.

Наиболее отличительной особенностью установки является V-образная конструкция, размещаемая на верхней части крыши, которая направляет ветер в ряд расположенных под ней турбин для генерации энергии. Дизайн системы также увеличивает воздушный поток внутри здания с помощью встроенных в крышу специальных отверстий, которые оптимизируют естественную вентиляцию.

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Кроме того, инновационная кровля способна собирать дождевую воду, которая применяется для автоматизированной системы охлаждения и очистки солнечных панелей, что значительно повышает их энергоэффективность. Большие мансардные окна освещают основные комнаты внутри здания в дневное время, уменьшая потребность в искусственном освещении.

По словам разработчиков, монтаж эко-крыши на существующее здание не портит его внешний вид, а сама конструкция может использоваться как в городских, так в и сельских районах.

Исследователи говорят, что их «зеленая» крыша может снабжать электричеством семью из шести человек, генерируя более 21200 кВт*ч энергии в год. Также вентиляционная система способна пропустить через себя около 217 миллионов кубометров воздуха и сократить выбросы углекислого газа на 17768 кг, в то время как система сбора дождевой воды вырабатывает 525 кубометров воды.

САД НА КРЫШЕ. ОПЫТ ОБУСТРОЙСТВА ЗЕЛЕНЫХ КРОВЕЛЬ

Авторы проекта утверждают, что производительность энергогенерирующей крыши зависит от района ее дислокации. При этом инновационная установка может быть адаптирована и настроена под определенные условия с учетом местной инсоляции, осадков и направления ветра, а также данных о других погодных факторах.