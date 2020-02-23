Jaguar Land Rover показали электрический концеп транспорта для городских перевозок

Jaguar Land Rover представил новый концептуальный автомобиль, который значительно отличается от своего обычного собрата: это четырехколесная электрическая городская концепция мобильности под названием «Project Vector», которая больше похожа на низкопольный вагон-трансфер до аэропорта, чем на традиционные машины.

Этот стиль становится все более популярным среди автопроизводителей, которые проектируют автомобили будущего, в котором общая электрическая автономная мобильность играет большую роль: например, в январе компания Cruise представила очень похожий длинный прямоугольник транспортного средства с принципиальным отличием, заключающимся в том, что его автомобиль — серийная модель, а не просто концепт.

Внешне концепция JLR Vector выглядит очень схожим, с передней и задней частью, которая может легко сменять друг друга, а также с раздвижными дверцами, которые открываются с середины, чтобы обеспечить максимальное количество пространства для входа и выхода.

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Пол расположен низко над землей, что обеспечивает удобную посадку и высадку, а на этом же уровне находятся аккумулятор и трансмиссия, которые приводят автомобиль в движение.

Однако, в отличие от конструкции Cruise без водителя, автомобиль Jaguar оснащен передними сиденьями и рулем для управления человеком, хотя интерьер также «настраивается», чтобы в конечном итоге обеспечить автономное использование, а также предложить гибкость для доставки товаров и перевозки пассажиров.

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Концепция Jaguar Land Rover нацелена на совместную работу с Городским советом Ковентри и Комбинированным управлением Уэст-Мидлендса, чтобы фактически развернуть мобильную службу с использованием Vector, начиная с 2021 года, который, по его словам, станет «живой лабораторией для будущей мобильности на улицах города».

источник: techcrunch