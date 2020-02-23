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Jaguar Land Rover показали электрический концеп транспорта для городских перевозок

23.02.2020
Jaguar Land Rover показали электрический концеп транспорта для городских перевозок

Jaguar Land Rover представил новый концептуальный автомобиль, который значительно отличается от своего обычного собрата: это четырехколесная электрическая городская концепция мобильности под названием «Project Vector», которая больше похожа на низкопольный вагон-трансфер до аэропорта, чем на традиционные машины.

Этот стиль становится все более популярным среди автопроизводителей, которые проектируют автомобили будущего, в котором общая электрическая автономная мобильность играет большую роль: например, в январе компания Cruise представила очень похожий длинный прямоугольник транспортного средства с принципиальным отличием, заключающимся в том, что его автомобиль — серийная модель, а не просто концепт.

Jaguar Land Rover показали электрический концеп транспорта для городских перевозок

Внешне концепция JLR Vector выглядит очень схожим, с передней и задней частью, которая может легко сменять друг друга, а также с раздвижными дверцами, которые открываются с середины, чтобы обеспечить максимальное количество пространства для входа и выхода.

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Пол расположен низко над землей, что обеспечивает удобную посадку и высадку, а на этом же уровне находятся аккумулятор и трансмиссия, которые приводят автомобиль в движение.

Однако, в отличие от конструкции Cruise без водителя, автомобиль Jaguar оснащен передними сиденьями и рулем для управления человеком, хотя интерьер также «настраивается», чтобы в конечном итоге обеспечить автономное использование, а также предложить гибкость для доставки товаров и перевозки пассажиров.

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Концепция Jaguar Land Rover нацелена на совместную работу с Городским советом Ковентри и Комбинированным управлением Уэст-Мидлендса, чтобы фактически развернуть мобильную службу с использованием Vector, начиная с 2021 года, который, по его словам, станет «живой лабораторией для будущей мобильности на улицах города».

источник: techcrunch

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