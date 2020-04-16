Израильский стартап REE произвел революцию в автоиндустрии

Израильская компания REE объявила о запуске целого ряда совместных проектов с такими гигантами автоиндустрии, как Mitsubishi, Musashi, Linamar, Tenneco и NXP. Уже к 2023 году может появиться ряд моделей нового типа транспорта, основанного на прототипе, разработанном в самой REE.

Это не электромобиль, и даже не автомобиль в привычном понимании, а универсальная конструкция, которую можно быстро и легко превратить во что угодно.

Как говорят в самой REE, они не имеют ничего общего с автоиндустрией, а потому были свободны от предрассудков и традиций. Израильские инженеры выкинули все центральные узлы из конструкции транспортного средства, оставив просто пустую площадку с колесами. Именно в них весь секрет – каждое колесо имеет механизм рулевого управления, подвески, трансмиссии, тормозов и охлаждения в суперкомпактном модульном блоке.

Здесь минимум механики, но много электроники, система рассчитана так, чтобы принимать энергию и команды управления из любого источника. Можно поставить привычный руль для человека-водителя или посадить вместо него робота, смонтировать ДВС или прикрепить штангу для питания от электросети, передать контроль над машиной через беспроводную связь «умному городу» и поставить сменные аккумуляторы и т.д.

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Все компоненты колеса выполнены по модульной схеме, поэтому при необходимости можно за считанные минуты трансформировать электромобиль в любой тип транспорта.

По умолчанию это «тележка», которая развивает скорость до 98 км/ч, и имеет грузоподъемность до 10 тонн. Но если установить полный привод и мощный мотор, получаем внедорожник, добавляем обтекатели и новую трансмиссию – вот вам спорткар.

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Кузов может быть грузовым, пассажирским, платформой под сервисное оборудование, конечный список зависит только от задач бизнеса. Это выгодно и для производителей – вместо затратной разработки одной-двух новых моделей в год они создают единый дешевый универсальный конструкт, к которому потом можно продавать сколько угодно и какого угодно дополнительного оборудования на все случаи жизни.

источник: ree