Изобретена гибкая, беспроводная зарядка гаджетов и другой «умной» электроники (видео)

Ученые Токийского университета изобрели новый способ беспроводной зарядки смартфонов и другой «умной» электроники. В основе его лежит гибкое и легко разрезаемое по заданным размерам полотно-передатчик энергии.

Руководитель исследования Рё Такахаши поясняет: «Я стремлюсь жить в беспроводном мире. Представьте, как прекрасны дома и офисы без протянутых кабелей, и как это важно для таких передовых отраслей, как робототехника».

Такахаши учится в аспирантуре, и его предыдущая научная работа была связана с роботами: именно тогда он загорелся идеей предельно упростить процесс зарядки гаджетов. Так и появился первый в мире гибкий нарезной беспроводной зарядник – лист, которому можно придать любую форму, в зависимости от поверхности, на которой будут заряжаться устройства.

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Полотно можно не только резать, но и оборачивать им изогнутые поверхности. В итоге получилось устройство, с помощью которого практически любая поверхность может стать беспроводной зарядной базой для гаджета.

Полотно-энергоноситель имеет принципиальное конструктивное отличие от имеющихся на рынке бесконтактных зарядок. В обоих случаях проводящая спираль в зарядном устройстве индуцирует ток в сообщающуюся спираль гаджета, однако в разработке японского инженера энергоноситель не только значительно тоньше, но и имеет большую активную зону из-за расположения спиралей по отношению друг к другу.

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Связь между спиралями в листе не нарушается при нарезке на небольшие сегменты, поэтому каждый из них сохраняет свои характеристики и продолжает заряжать электронные устройства.

Кусок материала площадью 0.4 квадратных метра передает от 2 до 5 ватт энергии, и этого достаточно для зарядки смартфона. Изобретатель полагает, что это далеко не предел, и в ближайшие несколько лет полотно-энергоноситель сможет передать десятки ватт для подзарядки небольшого компьютера, а также найдет применение в производстве мебели, игрушек, сумок и одежды.