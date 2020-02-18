Изобретен «браслет тишины» который глушит любые микрофоны (видео)

Команда инженеров из Чикагского университета изобрела электронный браслет, который глушит любые микрофоны, включая те, что находятся в смарт-динамиках.

Новый «браслет тишины» оснащен 24 динамиками, способными издавать незаметные ультразвуковые сигналы. Микрофоны воспринимают их как статический шум, заглушающего любую речь, которую владелец не желает предавать огласке.

«Умные» динамики и микрофоны в последнее время стали доступны миллионам пользователей, по данным общественных СМИ, в США, 24 % взрослых жителей страны имеют у себя дома смарт-динамики, тем самым «доверяя» свою частную жизнь таким интернет-гигантам, как Amazon и Google – разработчикам голосовых помощников.

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«Браслет тишины» – всего лишь прототип, однако, по словам исследователей, наладить его серийное производство возможно в короткое время, предварительная стоимость будет в пределах $20, и тогда у спецслужб, занимающихся электронной прослушкой возникнут серьезные проблемы.

источник: nytimes