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Изобретен «браслет тишины» который глушит любые микрофоны (видео)

18.02.2020
Изобретен «браслет тишины» который глушит любые микрофоны

Команда инженеров из Чикагского университета изобрела электронный браслет, который глушит любые микрофоны, включая те, что находятся в смарт-динамиках.

Новый «браслет тишины» оснащен 24 динамиками, способными издавать незаметные ультразвуковые сигналы. Микрофоны воспринимают их как статический шум, заглушающего любую речь, которую владелец не желает предавать огласке.

«Умные» динамики и микрофоны в последнее время стали доступны миллионам пользователей, по данным общественных СМИ, в США, 24 % взрослых жителей страны имеют у себя дома смарт-динамики, тем самым «доверяя» свою частную жизнь таким интернет-гигантам, как Amazon и Google – разработчикам голосовых помощников.

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«Браслет тишины» – всего лишь прототип, однако, по словам исследователей, наладить его серийное производство возможно в короткое время, предварительная стоимость будет в пределах $20, и тогда у спецслужб, занимающихся электронной прослушкой возникнут серьезные проблемы.

источник: nytimes

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