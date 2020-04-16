Изобретатель из Украины предложил дешевый способ борьбы с кражей люков (видео)

Не покупать и монтировать новые люки коммуникационных колодцев, а ставить на старые кольца крышки с замками и антивандальной защитой.

Такой идеей поделился житель Кривого Рога, руководитель программы «Безопасный город» Дмитрий Родь. Как говорит изобретатель: «Зачем покупать – новые, дорогие комплекты люков-колодцев ( без защиты ), если можно – еще использовать оставшиеся чугунные кольца колодцев и укомплектовать только люком, но уже с защитой».

Снять – демонтировать уже давно установленные кольца колодцев, а это необходимо разбивать асфальт, бетон на дорогах и тротуарах, а потом после установки новых колодцев снова асфальтировать или бетонировать точки установки люков – колодцев.

А может лучше ничего не разбивать, не демонтировать, не монтировать новые – дорогие люки, а установить на имеющиеся и уже стоящие – пустые кольца колодцев – новые люки колодцев, но уже с защитой, которые будут стоить намного дешевле чем установка новых комплектов люков ( без защиты ) и защитить уже стоящие люки и колодцы…

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Дмитрий Родь разработал конструкцию специальных замков, устанавливаемых на крышку люка, на дождеприемники ливневой канализации.

​ — На работу замка не влияют перепады температуры.

​ — Антикоррозийная защита обеспечивается специальным покрытием.

​ — Конфигурация ключей меняется и обеспечивается сложной конфигурацией.

Надёжный замок, монтируемый на крышки как лёгких, так и тяжелых люков, установленных на проезжей части, не меняет её внешние параметры, не доступен стороннему пользователю. Покупатели, проводившие испытания вандалоустойчивости, отмечают что замок «краб», фиксирующий крышку в трех направлениях, прекрасно держит конструкцию от «вандалов с ломом». Просто «сковырнуть» люк и быстро вывезти его у преступников точно не получится!

Представители компаний-провайдеров услуг связи уже оценили возможность перекрыть несанкционированный доступ к кабельным колодцам и кабельным каналам и их бесконтрольного использования. Крышки с замком позволили не только защитить сети и коммуникации, но и реально контролировать доступ к ним. По желанию заказчика на замок ставится датчик сигнализации.

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Заинтересуются ли власти столь интересным и выгодным проектом, или бесконечная трата денег на приобретение все новых и новых дорогостоящих люков им выгодна?